Escuelas del área de DC dicen que presuntas amenazas circulando en redes no son “creíbles”

WASHINGTON - Escuelas en EE.UU. y a lo largo del área de Washington, así como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), dicen que están al tanto de presuntas amenazas de violencia escolar que están circulando en las redes sociales. Hasta el momento, las autoridades afirman que ninguna de estas parece ser creíble.

El Centro de Maryland para la Seguridad Escolar indicó que las amenazas se han registrado contra diversos centros educativos a nivel nacional y parece ser una tendencia. “Actualmente, no estamos al tanto de amenazas creíbles”, afirmaron.

De acuerdo con algunos distritos escolares, las amenazas parecen, en parte, haberse originado de un reto en la red social TikTok, popular entre los más jóvenes. Una publicación presuntamente hace un llamado a los estudiantes para que cometan actos de violencia en sus planteles este 17 de diciembre.

Sin embargo, la compañía afirma que no han encontrado prueba de ello. En un comunicado, TikTok dijo a NBC News: “Manejamos todas los rumores de amenazas con la mayor seriedad, por eso siempre estamos trabajando con las fuerzas del orden para investigar advertencias sobre posible violencia en escuelas aún cuando no hemos encontrado evidencia de esas amenazas originándose o propagándose via TikTok”.

El distrito escolar del condado Montgomery indicó que algunas amenazas en línea hacían referencias a planteles en Maryland y en otras partes de la nación. Los mensajes sugerían amenazas de bomba y tiroteos.

“MCPS y MCPD continuarán monitoreando las redes sociales e investigarán activamente cualquier amenaza específica a nuestra comunidad”, dijeron las escuelas públicas de la jurisdicción.

Asimismo, los planteles públicos del condado Prince William informaron a las familias que no habían amenazas específicas conocidas hasta el momento, pero que habría una mayor presencia de seguridad en los centros educativos como medida de precaución.

Las escuelas públicas del condado Frederick, en Maryland, también dijeron que estaban al tanto de las advertencias y que ninguna era creíble. Sin embargo, un estudiante de 13 años de ese distrito sí admitió haber hecho una “amenaza broma” a través de una cuenta de red social falsa, dijo la Oficina del Alguacil del condado. Se esperaba mayor patrullaje en las instituciones estudiantiles.

El distrito pidió a los padres y estudiantes que si “veían u oían” algo preocupante, que notificaran a las autoridades escolares.

Las escuelas públicas del condado Fairfax dijeron que el distrito no estaba lidiando con amenazas creíbles, pero que las autoridades siempre investigan a profundidad cualquier advertencia.