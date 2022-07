Estafan a mujer en Virginia bajo la excusa del supuesto secuestro de un niño

Una mujer residente de Reston, Virginia denunció que le robaron más de $1,000 tras haber comprado unas supuestas prendas de oro luego de que una mujer alegara que su hijo había sido secuestrado y que necesitaba el dinero para traerlo de vuelta.

"Señora disculpe que le venga a tocar la puerta. Mandé a traer mi hijo de México y el coyote me lo tiene retenido y me pide mil dólares más y me ando deshaciendo de estas joyas que me costaron con tanto trabajo…Si no, no me va a entregar a mi hijo", detalló Ana Acosta haciendo referencia a la conversación que tuvo con la presunta madre del niño.

Conmovida por la historia, Acosta accedió a ayudar a la supuesta mujer en apuros. Sin embargo, ese mismo día se enteró que otras dos vecinas también reportaron haber sido estafadas, al parecer, con otra historia.

Acosta contó que otra residente del lugar le reclamó a la mujer alegando que las prendas eran de oro falso, argumentos que la mujer negó rotundamente.

"¿Señora, cómo se pone a creer que uno le va a mentir? Mi madre está grave", expresó Acosta refiriéndose al relato de la otra vecina.

Por su parte, el Departamento de la Policía de Fairfax exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de estafas.

“Aunque no hemos visto una cantidad significativa de estos informes, alentamos a cualquier víctima de un delito a que lo reporte. Hay diferentes tácticas para las estafas. De todos modos, comuníquese con la policía de inmediato al 703-691-2131 si sospecha de algún fraude”, concluyeron las autoridades.