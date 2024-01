“¡Estamos cansados!”: vendedores ambulantes siguen esperando por sus licencias en DC

Tras años de lucha, los vendedores ambulantes de Columbia Heights dicen sentirse decepcionados. Aunque en abril el Concejo de DC aprobó de forma unánime una enmienda a la ley de ventas en las calles de la ciudad, los vendedores aseguran que aún no tienen en sus manos las licencias que fueron prometidas.

Estos vendedores le piden a la alcaldía que se deje de lado la burocracia para que puedan trabajar en paz.

“Muchos de nuestros vendedores han tocado puertas en cada oficina y no estamos siendo escuchados. Dicen que la ley no ha entrado en sus oficinas… y ahí estamos, estancados con nuestras licencias”, dijo la vendedora Ana Lemus.

No tener sus permisos en las manos supuestamente complica sus vidas. Dicen que ya no los acosa la policía, pero presuntamente ahora se sienten presionados por las visitas frecuentes de inspectores de distintos departamentos de la alcaldía.

“Vino una persona que es del gobierno y vino supuestamente a quitar unas carpas porque estaban afectando los árboles”, dijo el vendedor Enrique Arias. “A quienes no tienen les estaban diciendo este día nada menos que no querían volver y encontrar que no tenía licencias porque mejor que no estuviera”.

“Vino porque dice que nosotros no podemos amarrar las cosas a los palos, [entonces] vino y removió tres carpetas de un vendedor aquí, diciendo que es porque están abandonado los puestos”, expresó la vendedora Génesis Lemus. “Y hace una semana vinieron otros dos a nosotros a decirnos que si en la noche nos veían las carpetas o las cosas amarradas a algo, iban a venir y lo iban a quitar”.

¿Y por qué son importantes las carpas? Los vendedores aseguran que sin ellas quedan a la buena de Dios y de los elementos de la naturaleza.

“Como este señor”, dijo Ana Lemus, señalando hacia el puesto de un vendedor. “Con esta mesa sin una carpeta, sin una sombrilla. Y ¿qué va a pasar cuando venga el agua? Este color con este se mancha y la mercadería se daña. Ellos no saben eso en sus oficinas. ¡Estamos cansados!”

Insisten en que lo que más desean es avanzar, dialogar con las autoridades de la ciudad para lograr su objetivo de años: legalizarse y vender en paz.

“Necesitamos un chance para trabajar con el Departamento de los Impuestos. Necesitamos un chance para trabajar con el Departamento de Salud, con los vendedores y enseñar a ellos como fortalecer sus negocios”, dijo Megan Macaraeg, de la organización Amada Incubadora Comunitaria.

Telemundo 44 le preguntó a diferentes agencias del gobierno del Distrito sobre este tema.

“Se tiene que armonizar la ley a procedimientos internos que hay en distintas agencias que están involucradas en la implementación de la nueva ley. Entonces las personas tienen que esperar. Estamos trabajando diligentemente en completar ese proceso, pero toma tiempo”, dijo Eduardo Perdomo, de la Oficina de Asuntos Latinos de DC.