Estudiante de Virginia se graba acosando a un niño de 5 años con insultos étnicos

Un estudiante de secundaria se grabó en video profiriendo insultos étnicos mientras acosaba a un niño asiático de 5 años en el condado Loudoun, Virginia.

El video, grabado el 5 de abril, comienza con un insulto dirigido al asustado niño de 5 años.

El menor se dirigió a la puerta de su casa, suplicando: "¡No! ¡No me lastimes! ¡No me lastimes!".

Luego corrió por el porche gritando a otros niños que lo ayudaran: "¡No lo hagan! ¡Sálvame! ¡Sálvame!". Nadie intervino y se escuchan risas de fondo.

El acoso continuó.

"¿Cenarás dumplings?", preguntó el estudiante de secundaria.

Después de dos minutos, la madre del niño de 5 años abrió la puerta y su hijo entró corriendo.

El video se publicó en un grupo de chat creado por algunos estudiantes de la cercana escuela secundaria Eagle Ridge. Un padre lo vio y, entre lágrimas, lo llevó a la casa del niño para mostrárselo a sus padres, cuya identidad Telemundo 44 oculta para proteger a su hijo.

La madre del niño aseguró que llora cada vez que ve lo que le pasó a su hijo en edad preescolar.

"Cada vez que lo vi, se me rompió el corazón", señaló. "Como madre, ver a mi hijo insultado por otros niños mayores, mi hijo solo tiene 5 años. Simplemente no entiendo por qué esos niños son tan crueles al decirle eso".

El padre del niño agregó que su hijo estaba confundido por el insulto étnico, ya que nunca lo había escuchado, y le preguntó si los estudiantes de secundaria lo llamaban King Kong.

"¿Debería seguir mintiendo y decir: 'Sí. Te llaman King Kong porque eres fuerte'?", dijo con la voz entrecortada. "¿O debería intentar explicarle qué significa esa palabra y por qué te dicen eso? Es difícil".

No solo los padres están preocupados por el comportamiento del niño que grabó el video, sino también por otros niños mayores que se quedaron mirando y riendo.

“Nadie vino a decir ‘basta’”, indicó su madre. “Nadie piensa que esto está mal. Solo se ríen. Sí, nadie se puso de pie”.

La pareja dijo que llegaron a Estados Unidos desde China, trabajando duro y ahorrando para comprar una casa. Investigaron a fondo y eligieron el condado Loudoun y su vecindario, en parte, por sus escuelas de prestigio.

Ahora, dice el padre, su visión de la vida allí se ha visto empañada.

“Pensábamos que este sería un lugar genial, pero terminó así”, resaltó. “Entonces, lo que más me duele es, ¿dónde más debería estar? Eso es lo que más me duele, no solo las palabras”.

Dado que el acoso grabado no ocurrió en una escuela, es improbable que Eagle Ridge haya intervenido en la disciplina del estudiante que grabó el video.

Sin embargo, el portavoz Dan Adams declaró a Telemundo 44: "La división escolar no aprueba el comportamiento y está muy decepcionada. Aunque este niño", dijo, refiriéndose al de 5 años, "no es estudiante de LCPS, le hemos ofrecido asesoramiento y, posiblemente, prácticas restaurativas".

Las prácticas restaurativas estarían dirigidas al estudiante de secundaria.

La Oficina del Sheriff del Condado Loudoun confirmó haber recibido un informe del incidente, pero dado que hay menores involucrados, no puede comentar sobre la investigación.

Los padres del niño esperan que compartir la historia genere conciencia y sirva de advertencia.

"Que otras familias lo sepan y nunca les digan malas palabras a los niños, nunca digan palabras racistas a otros niños", enfatizó la madre del niño. "No está bien".

"Creo que los niños son el futuro", concluyó su padre. “Si los niños se están hundiendo, entonces el futuro de este país se está hundiendo”.