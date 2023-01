Estudiantes informan amenazas e intentos de extorsión en el condado Prince George’s

Las amenazas y extorsiones a través de las redes sociales siguen creando temor en nuestra comunidad. El caso más reciente fue el denunciado por cuatro estudiantes de una escuela intermedia del condado Prince George’s.

Los estudiantes fueron amenazados específicamente por TikTok e Instagram, donde se le exigía un pago de $1,000 a cada uno para no ser agredidos, e incluso los amenazaron con quitarles la vida.

“Poco después comenzaron a recibir fotos que el sospechoso había al parecer logrado extraer de Google Earth de sus hogares, de su residencias, y con datos de algunas de sus amistades”, informó Julián Pérez, portavoz de la policía del condado. “Fue entonces que los estudiantes reportaron esto al personal de la escuela”.

De inmediato las autoridades escolares contactaron a los padres de las víctimas y a la policía.

“Siempre notifique a las autoridades. Póngase en contacto con sus familiares inmediatos en caso de qué la amenaza fuese dirigida no a usted personalmente, si no alguno de sus allegados, y de inmediato notifique a la policía”, continuó Pérez. “No deja de reportar el delito puesto que ello es lo que nos permite a nosotros esa intervención. Si nosotros no nos enteramos de lo sucedido no hay forma de qué comencemos una investigación que eventualmente vaya a poner fin a este tipo de prácticas”.

Según la policía los responsables de estas amenazas podrían enfrentar cargos de extorsión y amenazas de modalidades agravadas, ya que fueron contra menores de edad y dentro de un plantel escolar.

Ante esto, las autoridades también hacen un llamado a los padres de familia.

“Que los padres sepan no solamente qué información están subiendo a redes sociales sus hijos, si no a quien tienen en sus listas de contactos, puesto que es bastante común que las personas tengan en su lista de contactos, más allá de familia inmediata y allegados, contactos de amistades que ellos piensan, ‘Pues mira este, esta persona es amigo de de un amigo mío, pues debe ser alguien de confianza’”, indicó Pérez.

También se debe recalcar la importancia de denunciar este tipo de delitos, sin importar su estatus migratorio.