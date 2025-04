“Bastante traumático”: estudiantes regresan a clases tras apuñalamiento en West Potomac

Los estudiantes que regresaban a la Escuela Secundaria West Potomac el jueves por la mañana expresaron su preocupación por la seguridad después de que un adolescente fuera gravemente herido por un apuñalamiento.

Un detector de armas recién instalado se podía ver en la entrada de la escuela menos de 24 horas después del apuñalamiento que dejó herido a un estudiante de 16 años el miércoles por la mañana. También había más policías presentes en la escuela.

Algunos estudiantes declararon a nuestra cadena hermana News4 que no se sienten seguros después del apuñalamiento.

"Le decía eso a mi mamá esta mañana. Pensé: 'Ya ni siquiera me siento seguro'. Antes hacíamos encuestas y cosas así para preguntar… ¿Te sientes seguro? Yo pensaba: 'Sí. Pero ahora no me siento seguro'", aseguró Jaziah Fells-Ware, estudiante de primer año de la escuela.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"No quiero quedarme aquí sentado con miedo y tener que dar la espalda en cada esquina porque siento que algo va a pasar", agregó.

Ian Bradshaw, estudiante de último año, dijo que vio al estudiante herido después de que se desmayara. Se sintió extraño al regresar a la escuela tan pronto.

"Fue bastante traumático. Ver eso en la escuela me hizo darme cuenta de muchas cosas", indicó.

"Siento que seguridad debería haber respondido mucho más rápido. Siento que no nos sentimos seguros durante mucho tiempo y, a pesar de lo que intentaban decirnos, simplemente no lo sentimos así", añadió Bradshaw.

Las Escuelas Públicas del Condado Fairfax están implementando un programa piloto de detectores de armas, pero no había tal dispositivo en la Escuela Secundaria West Potomac el miércoles. La policía dijo que más tarde encontró el cuchillo que el sospechoso de 15 años presuntamente usó durante una pelea.

El jueves por la mañana, los estudiantes fueron revisados ​​al entrar al edificio.

Algunos tenían sentimientos encontrados sobre si esto marcaría la diferencia.

"Creo que tendrá un impacto más fuerte, ya que la gente dirá: 'Ya que hay esto ahí, no puedo hacer esto o aquello'. Pero siento que siempre habrá alguien que cometa alguna estupidez algún día", señaló Micah Thomas, estudiante de último año.

La escuela opera con normalidad el jueves.

Los consejeros están en la escuela para hablar con los estudiantes que puedan necesitar ayuda para procesar sus sentimientos sobre lo sucedido.