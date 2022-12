“No nos protegen”: Estudiantes de Suitland exigen mayor seguridad a un día de la balacera

Los estudiantes de Suitland High School regresaron al salón de clases un día después de que se reportara un tiroteo en el campus, hospitalizando a un adolescente de 14 años y provocando que la policía detuviera a otro estudiante de noveno grado.

Se podían ver autobuses entrando al estacionamiento de la escuela en Forestville, Maryland, menos de 24 horas después del tiroteo.

El video de un teléfono celular que circuló en las redes sociales y se compartió con Telemundo 44 muestra la pelea entre estudiantes que tuvo lugar en el campo de fútbol mientras estaban entre clases. En el video se pueden escuchar los disparos que terminaron con el conflicto y hospitalizaron a un estudiante en condición estable.

Los padres dicen que no están sorprendidos por el tiroteo.

"No me sorprendió, porque no es la primera vez que se encierran", expresó Gwen Dixon, a nuestra cadena hermana NBC Washington. Su hija es estudiante de tercer año en la escuela y, al igual que otros padres, ha estado esperando que se implementen políticas de seguridad adicionales.

“Mochilas claras, fui y le compré una, no lo han hecho cumplir”, denunció. "Se supone que deben tener tarjetas de identificación, no las han recibido".

El jueves, mientras la escuela permanecía cerrada durante horas después del tiroteo, los padres desesperados y preocupados esperaban afuera para buscar a sus hijos. Algunos expresaron su frustración por la falta de información.

"'Atrápenla', eso es todo lo que pasó por mi mente", relató un padre, al borde de las lágrimas. "Solo 'llega a mi bebé'".

La madre Christina Suggs lloró de alivio mientras acompañaba a su hija fuera del edificio de la escuela.

"Fue aterrador", dijo Suggs abrazando a su hija. "No podía respirar, porque todo lo que quería hacer era poner mis manos sobre mi hijo. Ahora estoy bien".

La hija de Suggs tuvo fuertes palabras sobre Suitland High a raíz del tiroteo.

"Esta escuela es muy horrible", afirmó. "Se supone que, básicamente, deben proteger a los niños, y no hacen nada. No nos protegen en absoluto".

Algunos padres, que no estaban listos para aparecer ante la cámara el viernes, afirmaron que no se sentía bien que los estudiantes regresaran al salón de clases todavía, con las emociones aún crudas.

"Creo que necesitábamos más tiempo. Creo que todos necesitábamos tiempo para recuperarnos. Fue una experiencia traumática".

NBC Washington contactó a las Escuelas Públicas del Condado Prince George's para hablar sobre las preocupaciones de seguridad en una entrevista en cámara. PGCPS compartió una declaración escrita:

"Habrá una mayor presencia policial en los próximos días a medida que continúe la investigación. Además, habrá apoyo de salud mental disponible para los estudiantes y el personal".

La policía del condado regresó al campus el viernes mientras la investigación continúa.

En una conferencia de prensa ayer, la fiscal estatal del condado Prince George's, Aisha Braveboy, dijo que los involucrados en el incidente serán responsables.

La víctima y el tirador no han sido identificados.