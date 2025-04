Eventos familiares para celebrar la Pascua en DC, Maryland y Virginia

El fin de semana de Pascua ya está aquí y, con las buenas temperaturas, es el momento perfecto para salir a celebrar.

La Pascua es una de las festividades más importantes para los cristianos. Es el día en que celebran la resurrección de Jesucristo.

Sin embargo, tradicionalmente en Estados Unidos, es una festividad caracterizada por el conejo que esconde huevos de Pascua para que sean encontrados por los niños.

Aquí tienes actividades familiares a celebrarse este fin de semana en DC, Maryland y Virginia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

WASHINGTON DC

Family Funday: Easter Egg Hunt

metrobar

640 Rhode Island Avenue Northeast Washington, DC 20002

🔗 Detalles

Es momento de disfrutar de la Búsqueda Anual de Huevos de Pascua al aire libre. Metrobar exhorta a cada familia a traer su propia canasta de huevos, anunciaron en su página web.

El evento, a realizarse el sábado 19 de abril, se dividirá por horarios y por edades. Niños menores de 4 años podrán participar de 1:30pm a 1:45pm, mientras que los mayores de 4 años; de 2:00pm a 2:15pm.

Metrobar insta a los menores a recolectar aproximadamente de 4 a 5 huevos, para que todos los niños tengan oportunidad de disfrutar de su botín.

Aunque el evento es gratuito, puedes reservar las entradas aquí.

Lil Flockers Kids & Family Easter Brunch Party

Throw Social

1401 Okie Street Northeast #STE #102 Washington, DC 20002

🔗 Detalles

¿Brunch, música en vivo, juegos y fotos con el conejito de pascua? Suena como un buen plan para el sábado.

Throw Social tiene una variedad de actividades para todas las edades. Para los más chicos, habrá un menú de brunch con una deliciosa estación de waffles. (En realidad, todas las edades pueden participar).

Asimismo, el evento contará con juegos, pintacaritas y actividades, así como música en vivo en un espacio grande para que los niños bailen.

Para los adultos, también habrá brunch, mimosas y cócteles especiales.

La actividad es gratis. Reserva los boletos aquí.

Easter Monday

Zoológico Nacional Smithsonian

3001 Connecticut Ave., NW Washington, DC 20008

🔗 Detalles

El lunes 21 de abril, de 10a.m. a 12p. m., el Zoológico Nacional llevará a cabo la tradicional búsqueda del tesoro de huevos de Pascua. Este evento contará con mesas interactivas que revelan las maravillas del zoológico, científicos y emocionantes oportunidades profesionales relacionadas con los animales, según la página web del zoológico.

Reserva los boletos gratuitos aquí.

VIRGINIA

Easter at The Perch

The Perch, Capital One Center

1805 Capital One Drive Tysons, VA 22102

🔗 Detalles

The Perch celebrará la Pascua en grande con este cargado itinerario. El evento incluye una carrera o caminata de una milla con la oportunidad de bañarse en colores. También habrá comida, bebidas de temporada, música en vivo y hasta un zoológico interactivo con alpacas, conejos y cabritos.

La actividad se realizará el sábado 19 de abril desde las 10 a.m. y las entradas comienzan en $20. Reserva tus boletos aquí.

Easter Bunny Hosts Kids and Family Festival

Shipgarten

7581 Colshire Drive Mclean, VA 22102

🔗 Detalles

En este evento que durará todo el día el domingo 20 de abril, hay actividades para toda la familia. Para los más chicos, habrá pintura facial, manualidades gratuitas, castillos inflables, bebidas y un parque infantil al aire libre.

¡En la actividad también se permiten perros! Reserva tus boletos aquí.

MARYLAND

2025 Easter Egg Hunts

Condados Frederick y Caroll, Maryland

🔗 Detalles

Los condados Frederick y Caroll en Maryland realizarán varias actividades el fin de semana de Pascua. Algunas de ellas incluyen la búsqueda de huevos, desayuno con el conejo de Pascua y fotos. También habrá artesanías a la venta, postres, entre otros alimentos.

Mira aquí el itinerario completo de las diversas actividades.

The 18th Annual PEEP Show

TownMall of Westminster

400 N Center Street, Westminster, MD 21157

🔗 Detalles

Este dulce evento de recaudación de fondos presenta obras maestras de malvaviscos, como esculturas, dioramas, mosaicos e incluso videos, todos elaborados o inspirados en PEEPS®, esos coloridos dulces de marshmallows.

El evento es gratis, solo debes pagar al momento de votar por tu favorito.

Haz clic aquí para más información.