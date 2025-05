El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Fairfax County Department of Transportation. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Washington. Haz clic aquí para conocer más sobre Fairfax County Department of Transportation..

Con el regreso de cada vez más trabajadores de la región DMV a la oficina, las condiciones de transporte han cambiado. Para muchos residentes del condado de Fairfax, el regreso del viaje diario se está convirtiendo en una fuente de estrés y disrupciones. Un estudio de 2023 de University of Houston encontró que incluso conducir en condiciones ideales puede causar elevados niveles de ansiedad, con posibles efectos a largo plazo. Si a esto le sumamos la congestión vehicular, el aumento en el precio de la gasolina, los retrasos impredecibles y un viaje promedio de ida y vuelta en el área de Washington D. C. de más de una hora, no es de extrañar que más personas busquen otras opciones. Afortunadamente, el condado de Fairfax está creando facilidades para que los residentes recurran a la bicicleta como una alternativa práctica y saludable—una opción que ahorra dinero, mejora el bienestar mental y evita la congestión.

Ahorra en la ida y vuelta del trabajo

Entre combustible, mantenimiento, seguro y estacionamiento, el costo de conducir se acumula rápidamente. Según el U.S. Bureau of Transportation Statistics, el americano promedio gasta miles de dólares al año solo para ir y volver del trabajo. Sin embargo, ir en bicicleta tiene gastos mínimos, especialmente si ya tienes una guardada en el garaje. Incluso un desplazamiento ocasional en bicicleta puede representar un ahorro de cientos de dólares al año, sin contar los beneficios de salud a largo plazo. Para los habitantes del norte de Virginia que cuidan su presupuesto, es una gran inversión.

Gánale al tráfico (y al reloj)

Aunque parezca contradictorio, ir en bicicleta puede ahorrar tiempo, especialmente en trayectos cortos o viajes que implican circular por rutas congestionadas. Los ciclistas pueden aprovechar senderos, carriles exclusivos para bicicletas y atajos a los que los coches no pueden acceder. Además, evitan quedarse atascados en accidentes menores o buscando constantemente dónde parquear el auto.

Will Moseley, residente local, ciclista que viaja al trabajo y gerente de operaciones comerciales de Inadev en Reston, recorre 26 kilómetros de ida y vuelta desde su casa en Arlington hasta el trabajo varias veces por semana. Al comparar sus trayectos, concluye: “Casi todas las tardes, mientras estaba atascado en el tráfico de la I-66, pensaba: Apuesto a que podría volver a casa en bicicleta más rápido que en coche. Y, efectivamente, tenía razón”.

El condado de Fairfax ha logrado avances significativos para apoyar a ciclistas como Will, con más de 1,450 kilómetros de senderos y ciclovías que conectan los vecindarios con centros de transporte público, parques empresariales y centros urbanos. Muchos de estos senderos forman parte del Fairfax Bike Master Plan, que define una visión a largo plazo para seguir mejorando el ciclismo en la zona como una opción de transporte segura y práctica.

Mejora tu estado de ánimo y bienestar

Cambiar ocasionalmente el volante por las dos ruedas no solo beneficia tu cuenta bancaria, sino que también puede llevarte a una vida más saludable y feliz. Montar en bicicleta es un ejercicio de bajo impacto que mejora la salud cardiovascular, desarrolla músculo y favorece el bienestar mental. Estudios han demostrado que quienes se desplazan en bicicleta al trabajo suelen llegar con más energía, concentración y menos estrés que sus compañeros que conducen. Esa claridad mental puede traducirse en una mayor productividad a lo largo de la jornada laboral. Además, montar en bicicleta ofrece una oportunidad para desconectar, disfrutar del aire libre y ponerte en movimiento, todas formas demostradas de mejorar el estado de ánimo.

Disfrute del apoyo de la comunidad

El Condado de Fairfax no solo invierte en infraestructura—al mismo tiempo trabaja activamente para fomentar una cultura ciclista. El FCDOT organiza regularmente eventos de divulgación, como el Bike to Work Day, para animar a los residentes a probar el ciclismo como una opción viable para sus desplazamientos diarios. El condado también ofrece recursos como el Fairfax County Bike Map, consejos de seguridad, conexiones con grupos ciclistas locales, ciclovías y aceras compartidas, y cientos de kilómetros de senderos. Entre las rutas más populares se encuentran el I-66 Parallel Trail y el Washington & Old Dominion (W&OD) Trail, que conecta con el Four Mile Run y Custis Trails, así como muchas otras redes regionales de senderos, lo que facilita más que nunca el desplazamiento en bicicleta por la zona.

Muchas organizaciones, como Inadev, están invirtiendo en instalaciones para facilitar el que sus empleados vayan en Bicicleta al trabajo. Contar con un lugar seguro para guardar bicicletas, junto con acceso a vestuarios y duchas, puede facilitar que el personal vaya en bicicleta a la oficina. "Inadev es un gran defensor de los medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, y del papel que desempeña en nuestros esfuerzos por promover constantemente la salud y el bienestar personal de nuestro equipo", afirma Jitesh Sachdev, director ejecutivo de Inadev. "Tras mudarnos recientemente a Reston Town Center, nos complace que muchos miembros del equipo ahora vengan en bicicleta, en metro o caminando a la oficina, eligiendo un medio de transporte saludable para la mente, el cuerpo y el alma".

Y con la continua expansión de senderos como el Gerry Connolly Cross County Trail —un impresionante sendero gigantesco que conecta todo el condado— y un mejor acceso a las estaciones de metro con políticas favorables para las bicicletas, combinar el ciclismo con el transporte público nunca ha sido más fácil.

Pequeños pasos = grandes recompensas

No tienes que comprometerte a ir en bicicleta todos los días para disfrutar de grandes beneficios. Empieza por acostumbrarte de a pocos: inténtalo una vez a la semana cuando el clima sea ideal, planifica tu ruta con antelación, viaja ligero y date tiempo extra para probarla. Te sorprenderá lo rápido que ir en bicicleta se convierte en un highlight de tu jornada laboral.

En el condado de Fairfax, donde la planificación inteligente y la inversión en infraestructura están creando el camino para mejores viajes, ir en bicicleta al trabajo no es solo una opción para sentirse bien. Es una solución inteligente y sostenible que cada vez más residentes adoptan. Tu bolsillo, tu salud y tu tranquilidad te lo agradecerán.

Para obtener más información sobre el ciclismo, planificar tu ruta o encontrar recursos, visita la página del Fairfax County Department of Transportation Commuter Services aquí.