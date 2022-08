Exentrenador de los Commanders llega a acuerdo para evitar cargos por drogas

El exentrenador de atletismo de los Commanders, Ryan Vermillion, compareció ante un tribunal federal el viernes para celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido y evitar cargos en relación con una investigación de la Agencia de Control de Drogas (DEA, en inglés) que resultó en una redada tanto en su casa como en las instalaciones del equipo en octubre pasado.

Según una declaración conjunta emitida por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, Vermillion admitió haber proporcionado a los jugadores analgésicos sin receta "en varias ocasiones". Los Commanders inicialmente lo colocaron bajo una licencia administrativa cuando la investigación salió a la luz por primera vez, pero el entrenador en jefe Ron Rivera anunció el viernes que la organización había terminado el empleo de Vermillion.

Vermillion compareció ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en Alexandria, el viernes por la mañana.

“Recientemente me enteré de que Ryan Vermillion ha llegado a un acuerdo, según el cual ha admitido haber actuado mal, pero no será acusado de ningún delito siempre que cumpla con ciertas condiciones durante los próximos 12 meses”, indicó Rivera en un comunicado. “La situación es lamentable y aunque no resultó en cargos criminales, fue necesario avanzar en una dirección diferente. El empleo de Ryan ha sido finalizado”.

La NFL también suspendió a Vermillion indefinidamente. Puede solicitar la reincorporación en un año. Pero mientras se resuelve su situación, los Commanders aún están sujetos a investigación por parte de la liga y el sindicato de jugadores.

“De conformidad con el CBA, la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL iniciarán una investigación conjunta para determinar si los Commanders cumplieron con el Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP, en inglés)”, anunciaron la NFL y la NFLPA en un comunicado conjunto. “Los Commanders han prometido su pleno apoyo y cooperación".

“La NFL también requerirá que el personal médico y de entrenamiento de los Commanders asista a un entrenamiento adicional con respecto a las obligaciones bajo la ley federal y estatal y el convenio colectivo”.

Rivera, con quien Vermillion ha trabajado durante partes de 10 temporadas con los Commanders y Carolina Panthers, insistió en que el equipo no estaba bajo ninguna sospecha de la DEA.

“Quiero enfatizar que el Gobierno de EEUU confirmó desde el principio que vio a la organización como un testigo, y no como un sujeto o un objetivo de la investigación”, expresó Rivera. “Cooperamos plenamente con los investigadores federales y continuaremos cooperando con cualquier investigación complementaria de la Liga y la NFLPA. Seguimos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros jugadores, y Al Bellamy, su personal y los médicos de nuestro equipo han sido tremendos. Estamos enfocados en la temporada que viene”.

Los Commanders nombraron en abril a Bellamy su nuevo entrenador atlético.