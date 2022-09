Expertos exhortan a vacunarse contra la influenza ante un posible aumento de casos en Estados Unidos

A sólo días de que comience la temporada de gripe, expertos instan a la comunidad a vacunarse lo más pronto posible ya que la enfermedad podría ser más grave que años anteriores.

El doctor de emergencias, José Ramón Torradas, indicó que en zonas al sur de Australia se ha registrado un amuento en los casos de gripe dado a que las restricciones por el COVID-19 ya no son tan severas.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

"Hemos estado encerrados por varios años y realmente este es el primer año en varios en que estamos realmente abiertos. Yo sospecho que los casos sí van a ser más altos", explicó.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) durante la temporada de influenza 2018-2019, más de 27 mil personas perdieron la vida debido a este virus. Sin embargo, durante la pandemia, ese número se redujo por más de 7 mil.

“Al pasar varios años encerrados no interaccionando tanto, llevando tanta mascarilla sí que baja tanto el riesgo de ser infectado", resaltó el médico.

No obstante, Torradas advirtió que al no estar expuestos a estas enfermedades y no recibir las respectivas vacunas, el cuerpo puede estar más "vulnerable".

“La influenza puede atacar a cualquiera pero nos pone bien vulnerables para tener infecciones secundarias y dentro de la influenza eso realmente es lo alarmante. No siempre es el virus mismo pero son las complicaciones que se desarrollan a causa de eso similar como el COVID", agregó.

Este año hay dos opciones para vacunarse contra la gripe. Los CDC recomiendan la inoculación contra la influeza para mayores de 6 meses o el spray nasal para los mayores de dos años de edad.