Exigen justicia por la desaparición de joven nicaragüense en Prince George’s

Una madre del condado Prince George's solicita la ayuda de la comunidad y de las autoridades para encontrar a su hijo desaparecido hace tres meses.

Brayan Saenz Amador, de 19 años y de origen nicaragüense, fue visto por última vez en Langley Park. Según relata su progenitora, Corina Amador, ambos habrían cruzado la frontera el verano pasado en busca de una vida mejor, pero terminaron viviendo un calvario.

“Que le haya pasado algo a mi hijo y no verlo más. No vine para eso a este país, vine a luchar con él para salir adelante", relató entre sollozos.

La mayor preocupación de Amador es que su hijo está recién llegado al país y no tiene amigos ni familia en el DMV. Ambos llegaron a esta región en julio del año pasado y, según la madre del joven, se han dedicado a trabajar.

“Él no se metía con nadie, a él le gustaba hacer amistades. No siento que tenía enemigos, él nunca me llevó a nadie a donde vivíamos", explicó.

Brayan solicitó asilo al ingresar a Estados Unidos y tenía una cita de inmigración a la que tampoco asistió.

Por su parte, el Departamento de la Policía del Condado Prince George’s investiga la desaparición del joven y no descartan que pueda estar en peligro. Mientras, su madre realizó un llamado a la comunidad.

“Que me ayuden si alguien lo ha visto, si de algo se dan cuenta. Nosotros hemos sacado papeles, hemos pegado fotos y lo hemos publicado en Face(book). Si alguien sabe algo, que me ayude para saber qué pasó con él", enfatizó Amador.

De tener información que ayude al esclarecimiento del caso, comunícate con la policía del condado al 1-866-411-8477.