Padres exigen respuestas luego de que su hija sufriera una lesión severa en escuela de Laurel

Los padres de una niña hispana exigen respuestas después de que su hija terminara con una lesión severa tras una supuesta una caída en una escuela de Laurel, Maryland.

La madre de la alumna de seis años, cuya identidad hemos protegido por seguridad, asegura que el lunes recibió una llamada de la escuela que describió como aterradora.

“Mi hija estaba llorando y una señorita en español me dice: 'Recoja a su hija'”, expresó.

Al llegar al plantel dice que encontró a su hija llorando.

"Mi hija agarra y me dice llorando y agarrándose su parte íntima que había orinado sangre”, detalló.

Asustados, los padres de la menor agregan que inmediatamente la llevaron a un hospital.

“La revisaron como cuatro médicos (y) dos enfermeras, solamente superficial. Como ella había dicho que se había caído, tomaron la palabra de ella. Pero yo en todo momento expresé que yo no sabía que había pasado porque la escuela no me dio un reporte”, reclamó la madre.

Sin embargo, para estos padres lo más difícil llegó con la conclusión de los médicos.

“Nos dan de alta con el diagnóstico de desgarro vaginal", explicó la madre.

“No puede ser posible que una niña pequeña tenga un desgarre simplemente por jugar en un parque y que se rompa el pantalón. Es una rotura bien grande", añadió el padre.

Impactados por el resultado, aseguran que se comunicaron con la maestra de la niña. Telemundo 44 tuvo acceso a la conversación escrita entre los padres y la educadora. La docente les respondió:

“Ayer durante el receso la estudiante se estaba tratando de deslizar por dos tubos en el patio de juegos. Ella intentó deslizarse hacia abajo de una forma inadecuada y se golpeó fuertemente en el área vaginal”, reza el mensaje.

Supuestamente. la estudiante tiene una semana asistiendo a la escuela Oakland y, según la familia, no es capaz de contar lo que le pasó debido a que padece de autismo y trastorno de déficit de atención. Por eso los padres exigen a la escuela:

“Quiero saber qué pasó con mi hija. Quiero los videos, que si se cayó... Quiero el video de dónde se cayó, cómo se cayó", exigió.

Las Escuelas Públicas del Condado Prince George’s le dijeron a Telemundo 44 que el equipo de la escuela Oaklands investigó lo ocurrido con la estudiante “luego de que se cayera de las barras deslizantes dobles".

"La estudiante fue remitida inmediatamente a la enfermera de la escuela, quien realizó una evaluación y se comunicó con los padres de la niña para informarle sobre la lesión. La enfermera de la escuela aconsejó a los padres que controlaran la lesión de la estudiante y realizarán un seguimiento con un médico", reza el comunicado.

Tras la solicitud de información de este medio, los padres se reunieron con autoridades escolares. Los padres de la niña indicaron que en esa junta estuvo presente un funcionario de las escuelas públicas del Condado Prince George's y que les ofrecieron cambiar a la menor de escuela.

Sin embargo, los padres siguen exigiendo respuestas pues agregan que no están conformes con la explicación que les han dado ya que aseguran está llena de inconsistencias. Tal parece que no les mostraron videos de lo ocurrido.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para más.