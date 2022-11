Padres exigen respuestas luego de que presunto conductor ebrio ocasionara un accidente con estudiantes a bordo

Luego de que un supuesto conductor ebrio protagonizara un accidente vehicular con más de 44 estudiantes abordo del autobús, los padres exigieron una rendición de cuentas por parte de la institución educativa.

En una reunión que se extendió por más de una hora con el rector de las Escuelas Públicas de DC, los padres expresaron a nuestra cadena hermana NBC Washington que salieron con más preguntas que respuestas.

“Era cuestión de tiempo antes de que algo saliera mal y, gracias a Dios, no pasó nada peor”, destacó un padre, Zach Thrun.

Los padres de la escuela primaria Ben Murch, que estaban en el autobús que se estrelló contra una zanja cuando regresaba de una granja en Chantilly, Virginia, dijeron que expresaron su preocupación por la supervisión al canciller del sistema escolar, Lewis Ferebee.

Según la policía, los oficiales que respondieron a un accidente involucrando a un autobús escolar rápidamente identificaron que el conductor olía a alcohol.

También hicieron preguntas sobre cómo el conductor Troy Reynolds conducía el autobús de Rome Charters a pesar de un arresto previo por manejar bajo la influencia del alcohol en la Commonwealth, y por qué no tenía el tipo de licencia de conducir comercial requerida para conducir un autobús.

“Llegamos a una reunión con el canciller que camina y no habla mucho y se le hacen preguntas básicas directas que cualquier persona en una capacidad oficial debería poder responder, como, '¿Hay verificaciones de antecedentes para el conductor del autobús?'", resaltó, por su parte, Phil Simón.

Los padres dijeron que presionaron al canciller para que rindiera cuentas, como prueba de que el sistema escolar verifica los registros de los conductores y se comprometió a hacerlo de manera regular.

“Pregunté si había verificaciones de antecedentes de los conductores y me dijeron que no, y el canciller Ferebee dijo que estaban investigando eso, pero no parecía que fuera una sugerencia que él tomara muy en serio”, expresó una madre, Amy Lishinsky.

También elogiaron los esfuerzos de los maestros y el personal en el autobús ese día.

“Los maestros fueron héroes y la escuela ha sido excelente”, agregó Lishinsky.

El conductor del autobús, Troy Reynolds, permanece encarcelado hasta su próxima comparecencia ante el tribunal.