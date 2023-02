Exmaestras acusadas de maltrato en escuela de Fairfax quedan en libertad condicional

Dos mujeres que fungían como asistentes de maestros en el condado Fairfax, y que se declararon culpables de abusar de estudiantes con capacidades especiales, no tendrán que cumplir condena en la cárcel luego de un acuerdo, en parte, entre los padres de las víctimas y la fiscalía.

Telemundo 44 conversó con los padres de uno de los seis niños que asistían a la escuela Freedom Hill y que fueron agredidos físicamente presuntamente a manos de Clymeera Gastav y Cecilia Benavides en el 2019.

"La decisión que tomaron me molesta porque no hay justicia para los niños. Cualquier profesor ahora puede tocar a los niños y no les van a poner ningún castigo, ninguna sentencia", señaló Edgar Montaño.

"Uno queda dudando de dos o tres personas que cuidan a los niños. No hay seguridad ni en la escuela", expresó, por su parte, Sandra Gómez.

Las mujeres fueron acusadas de abuso físico desde arrastrar a un niño en silla de ruedas, abofetearlos, obligarlos alimentarse al punto de ahogarse y, en uno de los casos, verter salsa picante en la boca de uno de los menores.

Ambas aceptaron un acuerdo de culpabilidad en junio del 2022 a cambio de una reducción de cargos y no ser encarceladas. Sin embargo, bajo este nuevo acuerdo, las dos mujeres no podrán fungir sus labores cerca de niños, por lo menos por dos años.

Gastav y Benavides estarán bajo supervisión y si cualquiera de las dos viola los términos de la declaración de culpabilidad, es muy posible que termine cumpliendo alguna condena tras las rejas, según las autoridades.