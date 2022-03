Localizan a todos los residentes tras explosión en complejo de Silver Spring

Lo que debes saber Una explosión sacudió un complejo de apartamentos en Silver Spring, Maryland, la mañana del jueves, destruyendo un edificio

Al menos tres personas sufrieron heridas de gravedad, confirmaron las autoridades. No se reportaron muertes

Unas 225 personas se han quedado sin un techo tras la explosión, confirmaron las autoridades

WASHINGTON - Todos los residentes del edificio de Silver Spring, Maryland, en el que se registró una poderosa explosión la mañana de este jueves han sido localizados, confirmaron las autoridades este viernes.

Unas 14 personas fueron hospitalizadas, tres de ellas con heridas graves, tras el siniestro en el complejo Friendly Gardens Apartments, dijo el jefe de los bomberos del condado Montgomery Scott Goldstein. Dos de los lesionados buscaron atención médica por su propia cuenta y un tercero se fue de la escena y más tarde llamó al 911.

Milagrosamente, ningún residente del edificio 2405 Lyttonsville Road, que fue el escenario de la explosión, murió, indicaron las autoridades. Se logró establecer contacto con todos los inquilinos “conocidos”, pero se está tratando de determinar si había algún visitante en el inmueble en el momento de la detonación. Cuadrillas de búsqueda seguirán revisando las pilas de escombros este viernes.

Unas 225 personas se han quedado sin un hogar. Los seis edificios del complejo se encuentran sin electricidad, dijo Goldstein. La tarde del jueves, las autoridades precisaron que tres de los inmuebles habían sido declarados como inhabitables por posibles daños estructurales que sufrieron por la explosión.

No está claro aún qué provocó la detonación, pero los bomberos indicaron que un empleado de mantenimiento estaba realizando trabajos de plomería minutos. El hombre se encuentra hospitalizado y ha sido entrevistado. Goldstein dijo que se maneja la teoría de que el siniestro esté vinculado a esa obra pero todavía es muy temprano para precisar una causa definitiva.

Las operaciones de los bomberos se reanudaron temprano este viernes, indicó Pete Piringer, portavoz de los bomberos del condado Montgomery. Los trabajadores intentaban estabilizar las montañas de escombros.

Lyttonsville Road, entre Lyttonsville Place y Michigan Avenue, se encontraba cerrada el viernes por la investigación.

AL MENOS TRES HERIDOS DE GRAVEDAD TRAS EXPLOSIÓN

El siniestro se registró sobre las 10:30 a.m. del jueves. Equipos de emergencia se desplazaron hasta el inmueble y hallaron un intenso humo y las llamas saliendo del edficio. Parte de este había colapsado parcialmente.

Un estremecedor video muestra el momento exacto en que se registró el estallido. El fuerte estruendo es seguido por una nube gris de humo, escombros e intensas llamas. Parte del edificio queda completamente destruido y tras terminar el sonido de la detonación, se advierten los gritos de una mujer.

Tras percatarse de la tragedia, varios residentes del sector se apresuraron para asistir a los inquilinos del edificio. Algunos corrieron por los pasillos avisando de lo que estaba pasando, mientras otros los ayudaban a evacuar la estructura.

Tres personas sostuvieron heridas de gravedad y otras siete sufrieron lesiones entre moderadas a menores, dijo Goldstein la tarde del jueves.

Tres de los seis edificios que conforman el complejo sufrieron daños estructurales y fueron declarados inhabitables. Unos 225 residentes han quedado sin un hogar, dijo Goldstein. La Cruz Roja y la organización Making Home Possible estaba asistiendo a los damnificados.

Temprano en la noche, los bomberos siguieron buscando a posibles personas que quedaron atrapadas entre los escombros pero estaban limitados a ciertas áreas por preocupaciones de seguridad. Las cuadrillas tumbaron una pared inestable para facilitar la exploración. Goldstein dijo que había “posibles indicaciones de alerta” de los perros de búsqueda y rescate, lo que podría sugerir cuerpos o sobrevivientes.

Muchos residentes no salían de su asombro tras la tragedia. Dana Carbajal, quien vivía en una de las unidades en el sótano del edificio colapsado, dijo que cree que ella y su familia están bien por un "milagro de Dios". La mujer salió temprano y su hijo, de casualidad, decidió acompañarla para que no fuera sola. "Él nunca va conmigo, pero hoy día se ofreció a ir. Y no podemos ni creer que sucedió esto", contó.

Su apartamento quedó completamente cubierto por los restos de la estructura.

"Siento como que esto es un sueño, que no es una realidad. Como que siento que si voy a mi apartamento todo está ahí. Todo está como yo lo he dejado, pero yo sé que no es cierto".

"Se me fue todo. Mi residencia, todo, todo. La ciudadanía, los papeles de la ciudadanía, el dinerito que tenía guardado para el siguiente mes de renta. Todo se me fue", expresó.

El origen de la explosión no está claro. Al menos dos personas expresaron haber sentido un olor a gas. Goldstein dijo que el departamento de bomberos no había recibido llamadas relacionadas con posibles fugas de gas en el complejo desde el 1 de enero de 2021.

La última inspección de incendio en el edificio se realizó el 2 de febrero de 2022, dijo Goldstein el viernes.