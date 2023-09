Familia de Virginia espera saber de su ser querido con capacidades especiales que cruzó la frontera

Una familia salvadoreña en Virginia se comunicó con Telemundo 44 tras no saber el paradero de un pariente que cruzó la frontera el fin de semana. Afirmaron no saber nada de su familiar, quien tiene capacidades especiales.

El 8 de septiembre, Boanerges Antonio Gálvez Quinteros, de 39 años, salió con un grupo de amigos desde El Salvador con la idea de reunirse con su hermano, Jesús Quinteros, en Virginia.

De acuerdo con Quinteros, su hermano tiene síndrome de Down y no tiene la capacidad de valerse completamente por sí mismo.

Según familiares, Boanerges Antonio Gálvez Quinteros se perdió de sus amigos cuando llegó a Guatemala, pero encontró una familia que lo acogió.

“Lo que pasa es que venían unas personas que lo encontraron a él en Guatemala, y ellos le ayudaron porque ellos venían también para Estados Unidos, una familia”, dijo Jesús Quinteros.

Agregó que esta familia le dijo que cruzaron la frontera el sábado 23 de septiembre en la madrugada.

Boanerges contaba con documentos que demostraban que tenía capacidades especiales, según su hermano. Cuando cruzó la frontera con la familia que acompañaba, “[la patrulla fronteriza] les dijo a ellos, ‘No, no se preocupen. Nosotros nos vamos a encargar de él’, y se lo llevaron. Lo apartaron”, dijo Jesús Quinteros.

Telemundo 44 habló con la patrulla fronteriza, quien no quiso compartir información de este caso en particular. Sin embargo, pidieron que habláramos con el consulado de El Salvador en McAllen, Texas. Esa entidad confirmó la detención de Boanerges Antonio Gálvez Quinteros el sábado 23 de septiembre.

“Al momento que las personas sean detenidas, nuestros agentes los revisan y les hacen preguntas, si necesitan ayuda médica, para proveer auxilios. Después de ahí son transportados a los centros de procesamiento, donde cada caso es único, dependiendo en su historia criminal y de todas las veces que han cruzado”, dijo la agente Susana González de la patrulla fronteriza.

Pero Jesús Quinteros no siente alivio al saber que su hermano está bajo custodia de la patrulla fronteriza.

“[Me siento] bien y mal… No me garantiza nada todavía, pero como en inmigración a veces las personas las agarran y las procesan y luego la sacan para México, entonces hasta que yo no reciba una noticia de él, de qué él me hable y me diga que está bien, yo no voy a estar a gusto”, dijo.

Para Jesús Quinteros, es la segunda vez que vive la angustia de no saber de un familiar al cruzar la frontera. En 2021, Telemundo 44 habló con él cuando su hermana y sus sobrinos fueron separados en México y fuimos testigos de su reencuentro.

“La verdad, se siente bien feo, porque imagínese ya lo sufrimos la primera vez y ahora otra vez. Y pues por eso he acudido a ustedes, para que me echen la mano ayudándome, porque lo que yo más quiero es encontrarlo”, dijo Omar Quinteros, otro hermano de Boanerges. “No sé dónde está, si está bien, si ha comido o no ha comido, si le ha pasado algo”.

Gracias a la ayuda de Telemundo 44, el consulado de El Salvador, en McAllen, Texas pudo llegar hasta el centro de detención, corroborar la detención de Boanerges, y ponerlo en contacto con su hermano en Virginia.

Jesús Quintero comentó que afortunadamente su hermano se encuentra tranquilo y ha podido comer bien. El mismo consulado también le indicó que su hermano no ha sido procesado por la patrulla fronteriza.

El consulado informó que al momento de su liberación, es discreción total de las autoridades fronterizas determinar si Boanerges Antonio Gálvez Quinteros viajaría acompañada por una trabajadora social o no a reencontrarse con su familia.