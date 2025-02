En video: familia denuncia que ICE detuvo “por error” a salvadoreño en Fairfax

Un video compartido con Telemundo 44 muestra el momento en el que agentes de ICE habrían detenido a un joven salvadoreño de 18 años mientras él y otro hombre recogían a su compañero de trabajo en el condado Fairfax, Virginia.

Miembros de la familia del joven, que prefirieron no ser identificados, le dijeron a este medio que creen que el arresto fue un error debido a que Oscar supuestamente tiene un caso de asilo en proceso y su permiso de trabajo vigente.

La cámara de vigilancia de una casa captó el momento. Las imágenes muestran a al menos cinco presuntos agentes alrededor de la camioneta en la que viajaban Oscar y dos trabajadores más.

Uno de los trabajadores que estuvo presente en el operativo de ICE narró el momento de los hechos, pero prefirió permanecer en el anonimato.

“A la fuerza abrieron la puerta del carro y uno que estaba por el lado donde yo estaba, por el lado del conductor, me estaba apuntando con una pistola”, explicó el hombre que fue liberado poco tiempo después de su detención.

Por otro lado, Telemundo 44 también conversó con el conductor de la camioneta quien indicó que los agentes se identificaron como oficiales federales, pero se negaron a mostrarles una orden judicial.

“Yo le dije: '¿puedo ver?' Y me dijo: 'No, eso no es para que ustedes lo vean'. Yo presenté la licencia y uno de ellos preguntó que si yo estaba legal en el país yo le dije que no le iba a contestar”, detalló.

El conductor agregó que luego, frente a él, arrestaron a Oscar.

“Sí, vi cuando le estaban poniendo las esposas a ellos, a los dos, y a él (Oscar) le sacaron todas las cosas con las que andaba: la cartera, teléfono. Le preguntaron, en inglés que cuántos años tenía, pero como no habla inglés, no contestó”, sostuvo.

El testigo también resaltó que, aunque ninguno de los tres puso resistencia, notó una presunta actitud hostil por parte de los agentes.

Por su parte, una mujer, familiar de Oscar, aseguró que su familia no entiende por qué el joven, que tiene un caso de asilo en progreso, fue arrestado.

“Todo lo tienen en regla, está estudiando y trabaja. Normalmente no tiene nada de delitos aquí”, expresó la mujer que no quiso ser identificada por miedo a represalias.

La mujer añadió que supuestamente Oscar les dijo por teléfono que estuvo detenido en Chantilly y que luego fue enviado al centro de detención de migración en Farmville, lugar que queda a tres horas y media de su hogar.

“Dijo que el día que lo agarraron, no le dieron nada de comer, nada de nada de tomar en todo el día. Aguantó hambre y le han quitado los calcetines, sólo le han dejado con una playera, un pantalón y que tiene mucho frío. Me dijo ayer que no quiere estar ahí”, detalló.

La mujer denunció que ni familiares ni los abogados han podido ver a Oscar en persona. Ellos temen que el muchacho sea deportado a El Salvador de donde, al parecer, huyó tras ser amenazado por pandillas.

La abogada que lleva el caso de Oscar dice que, si es liberado, el trámite podría tardar semanas. Telemundo 44 se comunicó el martes con la Oficina de Inmigración en Virginia sobre este caso y, hasta el momento, no hemos obtenido respuesta.