Familia hispana de DC denuncia presunto acoso racista por parte de vecina

Una familia hispana dice vivir un infierno en su propio hogar en el noreste de DC, y el estrés de la situación supuestamente ha puesto en peligro la salud de una mujer embarazada y su bebé.

Al parecer se trata de una serie de discusiones alegadamente producto de la convivencia entre dos familias que alquilan en dos pisos de una misma casa.

Gloria Cepeda admite que desde que se mudo a la casa hace un año, no ha vivido en paz.

“Siempre han habido discusiones porque no puedo prender la televisión. No puedo prender la música. No puedo caminar en la casa porque a mi vecina no le gusta el ruido”, afirmó Cepeda. “No puedo usar la yarda de afuera. No puedo usar el agua de afuera para lavar el carro. No puedo hacer nada acá porque a la vecina todo le molesta”.

En uno de los incidentes más recientes, Cepeda agregó que su vecina supuestamente se molestó por el uso del agua de la vivienda.

“Me empezó a insultar, me decía que yo no era de este país, que yo me tenía que ir para mi país, que me fuera con mis pu*** hijos y me hacía palabras muy fuertes delante de mis hijos”, dijo Cepeda. “Yo no le digo nada. Como yo no hablo inglés, yo siempre me quedo callada”.

La madre de cuatro insistió que ha intentado cumplir las peticiones de su vecina, pero dijo que ni eso ayuda a evitar los problemas. Por ejemplo, hace dos semanas en una lavandería de la comunidad ocurrió otro incidente.

“La encontramos a ella allá… empezó a agredir a mi cuñado y le empezó a golpear”, dijo Cepeda. “Le daba muchos golpes y todo es por el racismo. Ella no quiere que vivan hispanos aquí”.

Ronaldo Velásquez, la presunta víctima de agresión, detalló: “Me empezó a decir que yo era mojado, que me fuera para México o Guatemala … me empezó a escupir, me empezó a pegar, le empezó a pegar al carro y me dijo, ‘Hey, te lo voy a quemar’”.

Una semana después, en medio de la noche y frente a la vivienda, uno de los carros familiares se quemó por completo.

Santos Ramírez era el dueño del vehículo.

“El carro nos sirve para nuestro trabajo y las herramientas que tenía, bastantes herramientas… se quemaron todo”, dijo.

Los bomberos de la ciudad investigan el incendio, y la policía le confirmó a Telemundo 44 que tienen en record varias denuncias por estas disputas.

Sin embargo, agregaron que solo tienen una investigación activa por amenazas de muerte que presuntamente la sospechosa lanzó contra las víctimas.

“Yo me tengo que ir de acá, porque si yo no me voy de acá, a nosotros nos puede pasar algo”, dijo Cepeda.

La familia pide a las autoridades más ayuda y protección en este caso. En medio de su desesperación, han pensado irse a un refugio, aunque Cepeda tiene ocho meses de embarazo.