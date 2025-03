Familiares de estudiante desaparecida llegan a República Dominicana; la búsqueda continúa

La familia de una estudiante universitaria del condado Loudoun que desapareció durante un viaje de vacaciones de primavera a la República Dominicana exige que las autoridades de allí amplíen su búsqueda.

La estudiante de tercer año de la Universidad de Pittsburgh fue vista por última vez la madrugada del jueves. Las fuerzas del orden locales y federales, junto con la policía dominicana, están trabajando juntas en la investigación.

Mientras, la policía dijo en una actualización el martes que el FBI se unió a la búsqueda.

Las autoridades han realizado una búsqueda exhaustiva en la playa de Punta Cana, el último lugar donde se vio a Sudiksha Konanki. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó su preocupación y empatía por la familia Konanki al hablar sobre la búsqueda en curso.

El mandatario indicó que los equipos de búsqueda se han centrado en el mar porque, según una de las personas que estuvo por última vez con Konanki, mientras estaban en la playa, fueron golpeados por una ola, y eso es lo que provocó esta situación.

Sus cinco amigos que viajaron con ella para el viaje de vacaciones de primavera ya habían regresado a sus habitaciones desde la playa, pero el alguacil dijo que Konanki se quedó con el otro grupo. El alguacil del condado Loudoun confirmó que las autoridades dominicanas han hablado con un joven y otras dos personas, que no son de la Universidad de Pittsburgh, que se supo por última vez que estaban con Konanki.

Las autoridades dominicanas dijeron que están volviendo a entrevistar a testigos y trabajadores del hotel Riu Resort, que es donde se alojaba Konanki.

La familia de Konanki y amigos cercanos de la familia están ahora en la República Dominicana.

"Hasta ahora no han podido encontrar a mi hija", dijo su padre, Subbarayudu Konanki, en una entrevista con WTOP. "Están usando helicópteros, drones, buceo y barcos".

Su padre señaló que ella es una estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Pittsburgh que fue a la República Dominicana para disfrutar de las vacaciones de "spring break" con amigos. Nunca imaginaron que esto sucedería. Ahora están instando a las autoridades a ampliar su búsqueda más allá del mar y el área del resort.

La Oficina del Alguacil del Condado Loudoun ha presentado lo que se conoce como una notificación amarilla, que es una alerta policial mundial que emitirá la Interpol y que ayudaría a las autoridades a rastrearla si se descubre que ha viajado a otro país.

NO DESCARTAN AHOGAMIENTO O POSIBLE SECUESTRO

El alguacil dijo que en esta etapa no descartan nada, desde un posible ahogamiento hasta un secuestro o la esperanza de que la encuentren con vida.

"Partimos de la base de que todavía está viva y queremos asegurarnos de que estamos agotando todas las pistas posibles que podamos, y creemos que lo estamos haciendo", explicó el Alguacil del Condado Loudoun, Mike Chapman.

El vecino de al lado y amigo de la familia desde hace mucho tiempo, Shekar Pendem, dijo que conoce a Konanki desde que era una niña pequeña.

"Era una estudiante brillante. Iba a una de las mejores escuelas", enfatizó.

Pendem fue una de las primeras personas a las que llamó la familia cuando se enteraron de que Konanki estaba desaparecida. Cree que las autoridades dominicanas ahora deben ampliar su búsqueda más allá del complejo turístico.

“Esto lleva cuatro días y la familia está muy triste…”, sostuvo. “Deberían ampliar la búsqueda más allá de la zona turística a la ciudad y al pueblo, y con suerte eso puede dar alguna pista. Realmente esperamos que ella regrese”.

Ramprakash Krisnamanaidu, un amigo de la familia que viajó a la República Dominicana con los Konankis también está presionando para que se amplíe la zona de búsqueda más allá de la playa y el agua.

“Es por eso que creemos que esto podría ser un secuestro o rapto porque no está en el agua, no en ningún lugar, no pudieron encontrarla en el complejo turístico, no pudieron encontrarla en los hospitales, entonces ¿dónde está?”, cuestionó.

El representante Suhas Subramanyam, que representa al condado Loudoun, dijo que sigue en contacto con la familia de Konanki y su desaparición ha afectado duramente a su comunidad.

“Ya sabes, la comunidad india en Virginia es muy unida y algo sucede, algo que le sucede a uno le sucede a todos”, sostuvo.

Las autoridades informaron que saben que hay mucha especulación sobre lo que le pudo haber sucedido a Konanki en las redes sociales, pero instan a la gente a esperar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones.