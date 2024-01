Decenas de familias son desplazadas tras presunta fuga de gas en Takoma Park

Decenas de familias residentes de un complejo de viviendas en Takoma Park fueron desalojadas durante el fin de semana por una supuesta fuga de gas en el edificio.

Algunas de ellas le dijeron a Telemundo 44 que pronto se quedarán sin recursos para costear los gastos de hotel y comida tras el inesperado incidente, mientras otras pasan la noche en casa de familiares.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Este es el caso de una madre hispana, que prefirió no ser identificada, quien confirmó que los bomberos detectaron el sábado una fuga, pero ella insiste en que por meses estuvo batallando con el problema.

“Se sentía tufo a gas, se sentía la alarma que decía que había gas. No me dejaba dormir porque se encendía, todos los días olía a gas. Desde septiembre vinieron los bomberos aquí", expresó.

La mujer también insistió en que la fuga de gas amenazó su salud y la de su familia.

“Yo me levanté bien mal: con nauseas, dolor de cabeza, mareos. Me levanté sentí el tufo a gas. Cuando regresé del hospital ya me tenían eso ellos que teníamos que salir de los apartamentos”, agregó.

Por otra parte, otro inquilino que quiso permanecer en el anonimato señaló que la ayuda ofrecida por la ciudad no es suficiente.

“Nadie espera algo así. En ese momento le exigimos a la ciudad y ellos lo que nos ofrecieron fue un shelter, un hotel que nos dio la ciudad", detalló.

El hombre agregó que la ayuda fue solo por una noche y que el resto lo han tenido que pagar de su bolsillo.

Asimismo, varios de los residentes afirmas estar desesperados, mientras sacaban algunas de sus pertenencias de las unidades para no tener que incurrir en gastos anteriores.

Telemundo 44 se comunicó por correo y por teléfono con la empresa Alan Management, encargada de la administración de este complejo, en busca de respuestas. La empresa dijo que recibió nuestra solicitud y que la están procesando, pero aún no han respondido formalmente.