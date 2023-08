Familias en edificio de Alexandria denuncian falta de aire acondicionado

Un grupo de residentes de Braddock Lee Apartments en Alexandria denunciaron que llevan seis días sin aire acondicionado, una situación que supuestamente ha ocurrido en varias ocasiones este verano.

Bajo temperaturas que han superado los 90 grados, los residentes exigen una solución inmediata por parte de la administración del complejo.

"Dijeron que lo estaban tratando como una urgencia, pero no han resuelto. Dijeron que quizás este viernes. Esta es la tercera vez este verano", señaló Mynor Maldonado, uno de los afectados.

Maldonado vive en este complejo desde el 2017 y asegura que cada verano suceden situaciones como esta. Como él, otros vecinos incluso han tenido que buscar donde pasar estos días.

"El sábado me vi en la necesidad de ir a la casa de un familiar. La sala y la cocina... todo muy caliente", precisó, por su parte, Migdalia Osorio.

"He venido por mis cosas personales porque estoy de casa en casa con amigos porque aquí no se puede estar mucho tiempo", expresó Maldonado. "Ahorita estoy con dolores de cabeza, asma… Aquí no se puede estar mucho más que un par de horas".

Telemundo 44 se comunicó con la compañía Harbor Group Management, que administra el edificio, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta.

Mientras tanto, la ley de arrendador-inquilino residencial de Virginia establece que los arrendadores deben mantener en buen funcionamiento los servicios como el aire acondicionado y realizar los arreglos necesarios para que los espacios sean habitables.

No obstante, estas reparaciones podrían tardar hasta 15 días, según estipula la propia pieza legislativa.

Si usted está pasando por una situación similar, puede reportar al arrendador directamente en su oficina local de vivienda o llamando al 311 o (703)746-4311.