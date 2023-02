FBI arresta a dos personas que habrían intentado atacar el sistema eléctrico de Baltimore

Dos personas, incluido un conocido líder neonazi, fueron arrestadas la semana pasada después de que el FBI interrumpiera su complot para atacar la red eléctrica de Baltimore, anunció el lunes por la mañana el fiscal federal para el Distrito de Maryland.

El FBI considera a las dos personas, identificadas como Sara Clendaniel y Brandon Russell, como extremistas con "motivaciones raciales o étnicas".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

NBC News informó que Russell es un neonazi conocido y fundador de la División Atomwaffen, un grupo neonazi empeñado en "impulsar el colapso de la civilización", según el Southern Poverty Law Center. El grupo admira a Charles Manson y apoya "la idea de la violencia del lobo solitario", según la Liga Antidifamación.

Según el fiscal federal Erek Barron, los dos fueron arrestados por denuncias penales de conspirar para atacar la red eléctrica después de que "tomaron medidas para disparar contra varias subestaciones eléctricas en el área de Baltimore".

Un sospechoso fue arrestado en Maryland, mientras que el otro sospechoso fue arrestado en Florida.

En una conferencia de prensa el lunes por la mañana sobre el complot y los dos arrestos, Barron agregó que la denuncia penal contra los dos sospechosos establece que "tenían como objetivo destruir completamente toda esta ciudad".

Thomas J. Sobocinski, el agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Baltimore, señaló que los dos sospechosos "no solo hablaban, sino que tomaban medidas para cumplir sus amenazas y promover sus objetivos extremistas", que era "infligir el máximo daño a la red eléctrica, un componente clave de nuestra infraestructura crítica".

Esa red eléctrica controla, entre otras cosas, la calefacción de hogares, hospitales y negocios en el área de Baltimore, detalló Sobocinski durante la conferencia de prensa.

Exelon y Baltimore Gas and Electric (BGE) emitieron un comunicado sobre el complot y los arrestos el lunes por la mañana, afirmando que "no hubo daños en ninguna de las subestaciones, ni se interrumpió ningún servicio".

"La Oficina Federal de Investigaciones ha notificado a Exelon y BGE que ha interrumpido un complot para atacar varias subestaciones eléctricas de BGE con disparos", se lee en el comunicado.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con el FBI y las fuerzas del orden público estatales y locales mientras continúan con su investigación, y estamos agradecidos por su vigilancia y las precauciones tomadas para proteger la red eléctrica para nuestros clientes y empleados. Las fuerzas del orden público actuaron antes de que los perpetradores pudieran para llevar a cabo su plan, y no hubo daños en ninguna de las subestaciones, ni se interrumpió ningún servicio", aseguró.

BGE agregó que "no se cree que las subestaciones hayan sido atacadas por ninguna conexión con BGE o Exelon, o debido a alguna vulnerabilidad particular", y no hay amenazas conocidas para ninguna subestación u otras instalaciones de BGE.

Sobocinksi dijo que la interrupción por parte del FBI de la conspiración para atacar la red eléctrica es parte del trabajo de la agencia para identificar y desbaratar "complots terroristas".

El FBI trabajó con la Policía del Estado de Maryland, la Policía del Condado de Baltimore, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida para detener a los dos sospechosos, arrestarlos y acusarlos de conspiración para atacar la red eléctrica de Baltimore, detalló Barron

Sobocinski se unió a Barron para asegurarles a los residentes de Baltimore que ahora están a salvo.

"Los habitantes de Maryland pueden estar seguros de que se ha detenido la amenaza de perturbar su vida cotidiana al atacar la red eléctrica local", resaltó Sobocinski.

“Juntos estamos utilizando todos los medios legales necesarios para mantener seguros a los habitantes de Maryland y detener la violencia”, fianlizó Barron.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para una actualización de este noticia.