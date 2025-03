Fechas clave del Festival de Cherry Blossom: 14 actividades para celebrar en grande

Nunca es temprano para comenzar a planificar la temporada de los cerezos de este año. La primavera rosa de DC ya casi está aquí, así que hemos facilitado un calendario de actividades para comenzar la primavera de la manera perfecta. El Cherry Blossom Festival seguirá con los eventos, así que haz clic para más.

Este año, el Festival se celebrará del 20 de marzo al 13 de abril. Más allá de esas fechas, el festival tiene una programación de un mes para mantener tu espíritu en color rosa.

Como todos quieren ver las flores, DC, seguramente recibirá mucho turismo y tráfico. Asegúrate de planificar tu transporte con anticipación. ¡Considera usar transporte alternativo como Metrorail, Metrobus, Capital Bikeshare, bicicletas eléctricas o scooters!

¿Cuándo es el pico de floración?

Según el pronóstico de nuestro meteorólogo de Telemundo 44, Joseph Martínez, vas a poder experimentar los colores de primavera en su máximo del 28 de marzo hasta el 3 de abril.

El pico de floración es cuando el 70% de los cerezos Yoshino, a lo largo de Tidal Basin están floreciendo.

¡No te pierdas el reto de los cherry blossom! Envíanos cuándo crees que será la floración máxima y participa para la posibilidad de ganar premios. Haz clic aquí para más.

Pink Tie Party - 14 de marzo

Dale la bienvenida a la primavera celebrando con estilo, moda y apoyando una causa. Presentada por Union Station Washington DC y Design Cuisine, la segunda fiesta anual de corbata rosa contará con comida y cócteles seleccionados de los mejores restaurantes de DC, como Cordelia Fishbar, China Chilcano del Chef Jose Andres y Kyojin DC. Tírate la tela y anímate a participar en una subasta benéfica que incluye artículos exclusivos de moda y belleza, hoteles de lujo, visitas a los mejores restaurantes y posibles experiencias de viaje. Las entradas cuestan $250 y ya están disponibles!

Stumpy’s Petals and Paddles – 20 de marzo

En honor al amado árbol de cerezo, Stumpy, este año el Festival Nacional del Cerezo en Flor llevará a cabo la primera carrera de botes de pedales en el Tidal Basin. Amantes de flores de todo el mundo honrarán y recordarán la última floración del Stumpy. Si bien el árbol de cerezo se removió a fines de mayo de 2024, ¡aún puedes recordarlo! Esta increíble carrera de botes promete llevarte a través del Tidal Basin en el momento de máxima floración con la oportunidad de tomar tus mejores fotografías.

El 50 % de las ganancias netas se destinará al Trust for the National Cherry Blossom Tree Endowment Fund. Las taquillas cuestan $100 para las primeras dos personas que se registren en el bote, $20 para la tercera y cuarta persona. ¡Agarra tu taquilla aquí!

Opening Ceremony – 22 de marzo

El tan esperado Festival Nacional de los Cerezos en Flor se acerca rápidamente. La ceremonia de apertura se llevará a cabo el 22 de marzo. La misma contará con una exhibición artística que rendirá homenaje a la duradera amistad entre Japón y los Estados Unidos y honrará el regalo de los cherry blossoms. Las entradas son gratuitas, aún así tienen un cargo de $5 dólares.

¿No tienes la oportunidad de asistir al evento en persona? No te lo tienes que perder por completo– la ceremonia se transmitirá en vivo a través de su canal de Youtube.

Getty Images

Blossom Tea Party - 21 de marzo

El Festival Nacional de los Cerezos en Flor tiene actividades para todos. En colaboración con Eventos DC, los adultos mayores del área de DC son bienvenidas a la Fiesta de Té de los cerezos. Esta fiesta anual tiene como objetivo "celebrar y honrar la rica historia y las experiencias de nuestros queridos abuelos y abuelas".

¡No dejes de ser parte de esta celebración cultural con vistas increíbles! Se ofrece transporte para quienes lo necesiten. La inscripción ya está abierta.

Sakura Taiko Festival - 29 de marzo

La música es parte de cada cultura, Japón celebra con el Taiko, un tipo de percusión, como parte de su herencia. La celebración contará con una variedad de diferentes estilos de taiko a cargo de seis grupos, todos de diferentes partes de América del Norte, para representar el arte y la cultura japonesa-estadounidense que representa el Taiko.

Blossom Kite Festival - 29 de marzo

¡El mejor festival de cometas está de regreso! Prepárense para disfrutar de la competencia de cometas para jóvenes y adultos. No se pierda este día lleno de diversión con demostraciones especiales y actuaciones que lo dejarán boquiabierto. Para participar en la actividad, los competidores deben inscribirse con anticipación en línea o el mismo día en la carpa de inscripción.

Family Day: Japanese Fashion - 29 de marzo

Disfruta de la cultura japonesa a través de la moda! Intrinsic Beauty: Celebrating the Art of Textiles es una exposición centrada en la moda, la cultura, los kimonos, capas, túnicas y albornoces inspirados en el arte. Familiares y amigos podrán disfrutar de actividades artísticas y demostraciones de danza y música tradicionales, así también como de artesanías “kirigami”. La exposición es gratuita y no es necesario confirmar asistencia de antemano, ¡solo llega!

Sakura Sunday - 30 de marzo

La espera finalmente terminó, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor se expande a National Harbour. El Domingo de los Cerezos en Flor contará con actividades culturales gratuitas que incluyen un mercado japonés artesanal, presentaciones culturales, delicias culinarias, un Jardín de los Espíritus de las flores y el Festival de los Faroles de Agua. No es necesario registrarse. Para obtener más detalles, haga clic aquí.

Credit Union Cherry Blossom 10 miles, 5k, Half Mile Kids Run - 5 y 6 de abril

Esta carrera de 10 millas y 5 km reúne a corredores de todo el mundo para un solo propósito–correr en el icónico Tidal Basin en su máximo esplendor. El 5 de abril, la carrera de 5km y la carrera para niños se llevarán a cabo en Freedom Plaza. La carrera de 10 millas comienza a las 7:00 a.m. en las afueras del Washington Monument. La lotería para la carrera de 10 millas está llena y cerrada, al igual que la inscripción para la carrera de 5km, aunque todavía puedes tener la oportunidad de animar a los corredores. ¡La inscripción para la carrera para niños aún está abierta para que tus pequeños participen!

Petalpalooza - 5 de abril

Desde arte hasta música en vivo e incluso estaciones para mascotas, Petalpalooza reúne toda la diversión en un solo lugar. Celebra la primavera con instalaciones de arte interactivas, un jardín de bebidas y únete a actividades para toda la familia. Disfrute de las vistas del río Anacostia y termina la noche con un espectáculo de fuegos artificiales y música a las 8:30 p. m. Este evento es gratuito para todos y no es necesario registrarse de antemano.

Mosaic Art Blooms Festival - 5 y 6 de abril

También durante ese fin de semana, Mosaic Art Bloom contará con más de 100 vendedores de artículos vintage y hechos a mano. Esta celebración de la primavera estará repleta de arte local, actividades divertidas, puestos de pintura, música en vivo y muchos cócteles para elegir, reúne todo en un solo lugar. No hay necesidad de preocuparse si está tratando de disfrutar de todas las actividades durante el fin de semana, Mosaic District Art Bloom estará abierto de 11 a.m. a 6 p.m., el sábado y domingo.

National Cherry Blossom Festival

National Cherry Blossom Festival Parade - 12 de abril

¡Se acerca rápidamente la hora del desfile! Disfruta de vistas coloridas, bandas de música, artistas invitados y presentaciones culturales mientras pasean por Constitution Avenue! Este año, nos acompañará en el Distrito la sirenita, Ariel junto con Mickey y Minnie Mouse de Walt Disney World. No te pierdas la mejor celebración de primavera. Las entradas están disponibles aquí, pero los invitados que no consigan entradas podrán disfrutar de las vistas del desfile.

Spring into Fitness – 13 de abril

¡Disfruta de un maravilloso día lleno de actividades como mini clases de fitness con food trucks y una estación de servicio de bicicleta! Tendrás la oportunidad de correr por el vecindario de NoMa y terminar en el parque Alethia Tanner para disfrutar marcas de fitness locales y regionales, todo en un solo espacio. Si te gusta hacer ejercicio o quieres salir de tu zona de comfort y probar algo nuevo, esta podría ser la oportunidad perfecta. Para llegar, asegúrate de bajarte en la estación de metro Shaw-Howard University, ya que es la más cercana. Para registrarte, haz clic aquí.

Spring Sake Festival 2025 - 17 de abril

¡Sake, sake y más sake! DC Sake Co presenta una celebración de los cherry blossoms y el arte de apreciar el sake. Obtenga la oportunidad de probar más de 100 sakes diferentes. Para participar en este evento, debe tener 21 años o más y se requieren boletos para participar. Haz clic aquí para comprar tus boletos.

El National Cherry Blossom Festival tiene más de 30 actividades que puedes atender. Para ver una guía completa, accede aquí.