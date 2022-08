Fiscal general de DC investiga a Casa Ruby y pide que se congelen sus fondos

El fiscal general de D.C. anunció que estaba investigando a Casa Ruby, una organización sin fines de lucro que aportaba viviendas, alimentos y servicios sociales a la comunidad LGBTQ+.

Los investigadores están examinando cómo se administraba el centro, la supervisión de programas y finanzas y el presunto uso inapropiado de subvenciones del Distrito y donaciones de caridad.

La oficina del fiscal general Karl Racine está pidiendo que se congelen las cuentas de Casa Ruby para evitar que aparentemente su directora Ruby Corado haga más retiros.

“Habían millones de dólares en subvenciones del gobierno del Distrito al igual que por miembros del público”, dijo Kate Konopka, subfiscal general de defensa pública. “No tenemos acceso o supervisión sobre esos fondos o sobre la cuenta que los contiene, por lo tanto era importante para el fiscal general que se asignara un síndico sobre la organización para intentar arreglar la situación”.

Corado niega las acusaciones. Le dijo a Telemundo 44 que nunca ha recibido dinero no autorizado para trabajar en la comunidad.

“Yo nunca he utilizado dinero de Casa Ruby que no haya sido aprobado para el trabajo en la comunidad. Todo lo que se hacía siempre y se sigue haciendo tiene una aprobación, hay recibos”, dijo. “Cuando ellos quieran yo se los presento con las aprobaciones y aclaramos este punto”.

Casa Ruby cerró la mayor parte de sus operaciones en julio, y declaró más de $4.1 millones en subvenciones y otros ingresos en sus declaraciones de impuestos federales más recientes. Allí, de acuerdo a un informe del Washington Post, Corado ganaba $260,000.

Desde 2016, Casa Ruby ha recibido $9.6 millones en subvenciones de agencias de la ciudad para atender las necesidades de las comunidades de jóvenes latinos y LGBTQ+ en D.C.

“Yo no he hecho nada, yo no he robado dinero, todo lo que se usó ha sido autorizado porque así son los sistemas que se corren. Yo no he salido a otro país huyendo como lo dijeron”, afirma Corado.

Agrega que tiene recibos por los fondos que gastó y añade que el Distrito le debe a su centro casi $600,000.

Corado fue notificada en septiembre por el Departamento de Servicios Humanos de D.C. que no estaría recibiendo su subvención anual de $839,000 que ayudaba a financiar el centro.

La directora del Departamento de Servicios Humanos, Laura Zeilinger, dijo en ese entonces que admira a Corado y su apoyo a la comunidad LGBTQ+, y aunque no proporcionó más detalles, indicó que habían problemas con los servicios que Casa Ruby había recibido dinero para proveer.

“La organización ya no puede proveer la documentación requerida y evidencia que estaban operando en la manera que tenían que estar bajo los requisitos de las subvenciones”, dijo Konopka.