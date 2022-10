Fiscal general de Virginia descarta investigación de acusaciones de abuso infantil en hospital

A principios de este año, la oficina del fiscal general de Virginia, Jason Miyares, entregó su jurisdicción en una investigación de larga duración sobre denuncias de conducta sexual inapropiada y otros abusos en un hospital que atiende a niños vulnerables.

La medida deja cualquier decisión de acusación adicional en manos de un fiscal local con un personal reducido. La oficina de Miyares ofreció una explicación procesal del cambio, pero la decisión sorprendió a algunos observadores legales, dado que el año pasado el fiscal general lanzó un mensaje de mano dura contra el crimen y ha buscado ampliar el papel de su oficina en los procesos penales.

“Mi preocupación es que cuando las cosas se pusieron difíciles, no querían seguir adelante”, indicó Kevin Biniazan, un abogado que representa a aproximadamente 50 expacientes que son demandantes en juicios contra Cumberland Hospital for Children and Adolescents, entidades corporativas relacionadas, y el antiguo director médico de la instalación, el doctor Daniel Davidow.

La instalación, ubicada en un entorno bucólico en el condado de New Kent, aproximadamente media hora al este de la capital del estado, trata a niños y adultos jóvenes con necesidades médicas complejas, incluidas enfermedades crónicas, lesiones cerebrales y trastornos neuroconductuales.

Las demandas dicen que el hospital operaba sin la debida licencia y estaba “desprovisto de saneamiento básico o humanidad”, alegaciones que la instalación niega. Y más de tres docenas de mujeres demandantes alegan que Davidow, quien no ha sido acusado de ningún delito, abusó sexualmente de ellas durante los exámenes físicos. En documentos judiciales través de un abogado, Davidow niega rotundamente las acusaciones.

Las demandas y otras preocupaciones de los padres de los pacientes, que han sido destacadas por los informes persistentes de la estación de televisión WTVR de Richmond, han despertado las alarmas en los niveles más altos del gobierno estatal durante al menos dos administraciones gubernamentales.

La Policía Estatal de Virginia comenzó a investigar al personal del hospital en octubre de 2017 y ese trabajo continúa, según la portavoz Corinne Geller. El alcance completo y los objetivos de la investigación no se han hecho públicos.

Bajo la dirección del fiscal general anterior, el demócrata Mark Herring, la oficina procesó a dos empleados del hospital.

Uno de ellos, un psicoterapeuta de 72 años, fue acusado de abusar sexualmente de un paciente y se suicidó el mismo día que debía comparecer ante el tribunal para una audiencia de declaración de culpabilidad.

La otra, una técnica conductual, fue sentenciada en diciembre a un año de prisión después de declararse sin oposición a una acusación de que quemó intencionalmente a un niño discapacitado con agua hirviendo.

Biniazan sostuvo que en el transcurso de la investigación, ha estado en contacto con diferentes policías estatales y abogados de la oficina del fiscal general. Después de que Miyares prestó juramento el 15 de enero, le dijeron a Biniazan que un nuevo fiscal general adjunto se haría cargo del caso. Pero luego su empresa recibió una llamada en la primavera diciendo que la oficina del fiscal general lo estaba entregando.

Una portavoz de Miyares resaltó que la Oficina del Fiscal General se involucró inicialmente porque el exabogado del estado libre asociado del condado de New Kent tenía un conflicto personal. T. Scott Renick, quien asumió el cargo en enero de 2020, no tiene tal conflicto, por lo que la jurisdicción fue “legítimamente devuelta”, según la portavoz, Victoria LaCivita.

Renick, que tiene un fiscal adjunto y un asistente, dijo en una entrevista que no pidió que se le devolviera la jurisdicción.

“La Oficina del Fiscal General simplemente no estaba procediendo en este momento”, expresó, refiriendo las preguntas sobre el motivo a la oficina de Miyares.

Steven Benjamin, un destacado abogado penal de Richmond que se desempeña como asesor especial del Comité de Tribunales de Justicia del Senado de Virginia, destacó que la explicación de LaCivita no fue "persuasiva".

“La ausencia de un conflicto dos años después de su mandato no explica un retiro que no solicitó”, escribió en un correo electrónico Benjamin, quien revisó los informes sobre la investigación y los documentos judiciales por pedido de AP.

Miyares, un exfiscal y legislador estatal de Virginia Beach, derrotó a Herring en noviembre después de una campaña en la que criticó al titular de dos mandatos por lo que llamó una "mentalidad de criminal primero, víctima final".

Durante la sesión legislativa de este año, su oficina impulsó sin éxito una legislación que habría ampliado el conjunto actualmente limitado de delitos que el fiscal general puede procesar sin autorización especial, buscando específicamente la capacidad de manejar agresiones sexuales contra niños. Recientemente dijo que volvería a intentarlo durante la próxima sesión legislativa.