Fiscales en Virginia piden monitoreo de las redes sociales del ‘asesino del hombre lobo’

Abogados de la acusación quieren que un juez agregue nuevas reglas a la orden judicial que regula la liberación de un hombre que mató al gerente de una tienda en Alexandria, Virginia, porque pensó que la víctima era un hombre lobo.

Pankaj Bhasin fue internado y pasó tres años en una institución de salud mental después de que fue declarado no culpable por defensa basada en la insania en 2019. Sus abogados dijeron que estaba en un estado psicótico cuando apuñaló a Brad Jackson, un desconocido, más de 50 veces porque pensó que era un hombre lobo.

Los fiscales ahora dicen que el perfil de citas en Facebook de Bhasin malinterpreta lo que ha pasado en los últimos años. Documentos presentados a la corte incluían una captura de pantalla como un ejemplo. El perfil describe a Bhasin como un “aventurero tranquilo que cree en la conexión universal”, quien está “regresando de dos años de viaje”.

La publicación fue marcada primero por una mujer que escribió, “Una palabra de precaución para aquellos de nosotros en aplicaciones de citas”. Después describió los detalles de la muerte de Brad Jackson.

Sarah Bryen vio y compartió el aviso. Ella era una de las amigas de la víctima.

“Lo que noté fue una persona que había matado a mi amigo, había estado encerrado en un hospital mental por varios años ya, y ahora estaba buscando citas en internet con un perfil que básicamente decía que le gusta divertirse y es una persona tranquila”, dijo.

Esa narración en las redes sociales también preocupa a los abogados de la acusación. Presentaron una moción para modificar los términos de la orden judicial que regula la liberación de Bhasin a la comunidad.

Nuestra cadena hermana NBC Washington fue la primera en reportar en junio que Bhasin buscó y le fue concedida una liberación condicional de la institución de salud mental. La orden judicial requiere que tome medicación, use un dispositivo GPS y que reciba visitas en la casa de trabajadores de salud mental. Sin embargo, la orden no prohíbe que tenga acceso a las redes sociales.

Ahora, los abogados de la acusación le han solicitado al juez modificar las reglas para vetar su uso de las redes sociales o requerir programas que dejen a aquellos que supervisan su liberación monitorear sus publicaciones.

“Porque el absuelto podría estar conociendo a posibles parejas románticas mientras no solo oculta, si no miente sobre su pasado, esos individuos podrían estar en riesgo durante… un tiempo donde el absuelto se está reintegrándose a la comunidad”, sostuvo la moción de la acusación.

Unos días después de que mujeres empezaron a alertar sobre Bhasin, las publicaciones desaparecieron del perfil de Facebook.

“Me alegro que ya no esté disponible”, dijo Bryen. “Otras mujeres me han dicho que lo han visto en Bumble, en Hinge, y otros sitios. Así que incluso si uno es eliminado, no hay nada que decir que simplemente no hará otro perfil”.

Una audiencia, a pedido del fiscal, está programada para el jueves.

Nuestra cadena hermana aún no ha recibido una respuesta a una solicitud de comentario del abogado de Bhasin.