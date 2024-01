Fiscales: sospechoso de asesinar a joven de 18 años en DC disparó a través de la puerta de la habitación de un hotel

El sospechoso de matar a Ashlei Hinds, de 18 años, en un tiroteo el 1 de enero habría disparado por la puerta de un cuarto de un hotel, según documentos judiciales. Ese sospechoso, Jelani Cousin de 18 años y residente del noreste de DC, se declaró no culpable el miércoles de asesinato armado en segundo grado.

Cousin estaba borracho y discutiendo en una fiesta en el Embassy Suites Hotel en Military Road NW y mostró una arma varias veces, según fiscales. Un testigo dijo que Cousin repetidamente dijo que “explotaría este lugar”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

No estuvo claro a quién le disparaba Cousin porque disparó dos veces por la puerta cerrada después de salirse del cuarto, según documentos judiciales.

Hinds recogía sus cosas para irse de la fiesta cuando fue herida de bala, según testigos.

Hinds, quien se crió en el condado Prince George’s, era una estudiante de primer año en Louisiana State University y estaba en casa para las vacaciones de invierno.

Ashalei Hinds, de Clinton, Maryland, fue declarada muerta en el lugar, según el Departamento de la Policía Metropolitana. Ella era una estudiante de primer año en Louisiana State University, confirmó la escuela el martes.

“Amorosa, cariñosa, un gran corazón, ama a los niños, ama a su familia. [Ella era] una niña buena. Nunca había estado en problemas un día en su vida”, dijo su madre Tiffany Falden.

“Ashlei era increíble”, dijo su abuela Sandra Thomas. “Quiero decir, no había nada que no quería intentar, sabes. Ella siempre estaba dispuesta para ayudar a todo mundo. Y a veces ella me decía, ‘Yo te ayudo con eso, Nana’, o, ‘Déjame hacer eso’, ‘¿Necesitas que ayude?’ Ella siempre estaba dispuesta a ayudar”.

Cousin se entregó a los detectives el martes después de que publicaron una imagen de él, de acuerdo a documentos judiciales.

Su abogado le dijo al juez que las autoridades no recuperaron un arma y nadie lo vio disparar un arma.

Está detenido sin derecho a fianza.