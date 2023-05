Funcionarios del condado Montgomery aprueban plan de seguridad para negocios nocturnos

Las autoridades del condado Montgomery en Maryland firmaron el miércoles un plan de seguridad para negocios nocturnos que busca que aquellos establecimientos que abran después de la medianoche refuercen las medidas de seguridad para prevenir hechos delictivos.

Según la concejal del condado, Natalie Fani González, los negocios deberán cumplir con unos requerimientos.

"Tener cámaras, tener luces, tener un plan específico y que la policía sepa con quién comunicarse en el caso de que exista algún incidente", detalló.

La directriz dispone que la Policía será la encargada de enforzar el cumplimiento de estas disposiciones para quienes tengan operaciones entre 2 a.m. y 6 a.m. indistintamente de la cantidad de días. Sin embargo, González también indicó que otro grupo también califica.

"Si tu cierras tu negocio antes de las 2 a.m., no calificas en esta ley al menos que tengas algún problema y se reciban por lo menos dos llamadas de tu establecimiento de que exista algún tipo de violencia. Allí vas a calificar", explicó la concejal.

Para aquellos negocios que reciban una notificación y no deseen participar, González resaltó que pueden apelar la decisión "pero si hay problemas y usted no cumple con la regulación, le van a cerrar el negocio".

Sin embargo, algunos empresarios de la zona afirmaron que esto les preocupa por lo que exigen un ejemplo del plan perfecto para poder cumplir con las especificaciones.

"Lo único que nosotros nos preocupamos como industria es que esa ley tiene el potencial de poder ser usado en nuestra contra para poder cerrar negocios. Yo creo que la intención está buena, pero vamos a tener que estar seguros de que la implementación sea correcta y con equidad", subrayó Omar Lazo, vicepresidente Cámara de Comercio de Wheaton.

“El problema no está en los restaurantes, sino en las calles. Nosotros no vendemos armas, no vendemos drogas y eso se está traficando por todos lados y vienen a querer a culpar a una exigiéndole que tenga seguridad a horas tarde”, expresó, por su parte, Jorge Portillo.

La policía dice estar dispuesta a trabajar incluso con aquellos que no tienen ganas de participar en el programa, pero dice tener gratitud por ayudarles a mantener la seguridad del condado.

Para ayudar a mermar el impacto, la concejal señaló que impulsó una enmienda para que los negocios afectados puedan tener subvenciones para costear los gastos asociados. Sin embargo, aún esperan que se emitan las regulaciones para entender cómo funcionará la ayuda.

Se espera que la iniciativa entre en vigor en otoño.