GangNET: la base de datos policial que se habría usado para arrestar a Kilmar en 2019

En declaraciones a nuestra cadena hermana NBC Washington en 2020, un trabajador indocumentado llamado Kilmar Abrego García describió su peor temor tras ser etiquetado como pandillero tras ser arrestado.

“Todas mis esperanzas se desvanecieron”, declaró a News4 a través de un intérprete. “Solo imaginaba que me deportarían a El Salvador, y que me podrían pasar muchas cosas porque me etiquetaban como pandillero”.

Cinco años después, Abrego García —cuya imagen de ser llevado a la fuerza a una prisión salvadoreña ha dado la vuelta al mundo— se ha convertido en una figura central en el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Trump y los tribunales por la ley de inmigración.

Los abogados de Abrego García creen que sus problemas se deben, en parte, a ese arresto y a una base de datos, ahora descontinuada, de presuntos pandilleros utilizada por la policía. En 2020, NBC Washington y Telemundo 44 publicaron una investigación que cuestiona la precisión y la imparcialidad de la base de datos, llamada GangNET.

La base de datos contenía los nombres de más de 7,000 presuntos pandilleros en un intento por ayudar a la policía a combatir la delincuencia. Sin embargo, críticos y defensores de los derechos civiles afirman que privó a estas personas del debido proceso, afectó desproporcionadamente a las personas de color y atrapó injustamente a inocentes.

"Solo puedo teorizar que la acusación de 2019, que nunca se demostró en absoluto… lo ha perseguido hasta el día de hoy", declaró Lucía Curiel a NBC4 en marzo.

Representó a Abrego García en un proceso migratorio tras su arresto frente a un Home Depot en Hyattsville, Maryland, en 2019.

Fue durante ese proceso judicial que se enteraron de que el nombre de Abrego García había sido añadido a GangNET, que se gestionaba a través de un programa de subvenciones federales llamado Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Washington/Baltimore (HIDTA).

Desde el informe de News4 y Telemundo 44, algunas agencias policiales dejaron de utilizar la base de datos, que ahora está desmantelada. Pero la expulsión forzosa de Abrego García plantea interrogantes sobre si su información sigue impactando vidas.

¿Cómo funcionaba la base de datos GangNET?

El exdirector del programa, Tom Carr, describió en 2020 cómo las fuerzas del orden utilizaban GangNET.

“Si investigan una actividad delictiva, revisan la base de datos para ver si las personas que creen sospechosas de participar en la actividad están involucradas en pandillas y, de ser así, con quiénes se relacionan y, de ser así, dónde se les ha visto”, indicó Carr.

Reconoció que aquellos cuyos nombres se incluyeron en la base de datos podrían no saberlo.

“No informamos a las personas cuando están bajo investigación. Eso sería contraproducente”, señaló Carr.

Las personas podían ser incluidas en la base de datos GangNET si cumplían ciertos criterios, como si ellas mismas o alguien más habían declarado pertenecer a una pandilla, si usaban símbolos o llevaban sus colores, si se relacionaban con pandilleros o si tenían tatuajes de pandillas.

El Departamento de Policía del Condado Prince George's fue uno de los que utilizó una hoja de entrevistas de campo sobre pandillas para registrar incidentes. En 2020, el departamento de policía informó a News4 que la decisión de incluir a una persona en la base de datos, con base en varios criterios, le corresponde a HIDTA.

News4 revisó la hoja de entrevistas relacionada con el arresto de Abrego García en 2019 frente a una tienda, donde buscaba trabajo. Indica que fue acusado por estar con otros hombres que se creía eran miembros de la pandilla MS-13, por vestir ropa que, según los oficiales, era "indicativa de la cultura pandillera hispana" y por la información de una "fuente confidencial y confiable".

Abrego García no enfrentó cargos y sus abogados han negado su participación en pandillas.

“Todo este proceso es una forma de evadir las protecciones del sistema de justicia penal, al menos en lo que respecta a los inmigrantes indocumentados”, declaró Curiel sobre GangNET en 2020.

Una demanda y la suspensión del uso de GangNET en algunas zonas

Poco después de la emisión del informe de News4 en diciembre de 2020, un grupo de trabajo de la policía de Virginia, que incluía a los condados de Arlington, Fairfax y Prince William, entre otros, anunció que dejaría de utilizar GangNET. Esta decisión se produjo en medio de quejas de defensores de los derechos civiles sobre GangNET, pero, según se informa, también se debió a la disminución del uso de la herramienta.

Posteriormente, en 2024, la organización sin fines de lucro Chicago Justice Project presentó una demanda civil contra el Departamento de Policía del Condado Prince George's, citando la investigación de News4 sobre GangNET.

La demanda acusó al departamento de “vigilancia masiva ilegal de residentes minoritarios” y de no proporcionar registros que detallaran lo que había proporcionado a la base de datos.

El CJP y el departamento de policía llegaron a un acuerdo en el caso posteriormente, según informaron a News4.

Según un portavoz de la policía del condado Prince George's, el departamento “dejó de ingresar a GangNET en 2022 debido a cambios de personal, enfoques de investigación alternativos y a que menos agencias policiales utilizaban la base de datos, lo que la hacía menos valiosa”.

Jeff Beeson, el nuevo director ejecutivo de Washington/Baltimore HIDTA, declaró a News4 que GangNET fue desmantelado a principios de este año debido a la "disminución en su uso y costo". Añadió que la información que contenía fue eliminada.

Beeson afirmó no poder hablar sobre la efectividad de GangNET cuando estaba en uso, pero defiende la misión de la agencia de desmantelar el narcotráfico. Añadió que el intercambio de información era un componente de esa labor.

¿Sigue ICE utilizando los datos de GangNET?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Maryland realizó el arresto que condujo a la deportación forzosa de Abrego García a El Salvador, a pesar de contar con un estatus de protección que impedía su envío allí.

News4 preguntó si utiliza los datos de GangNET para realizar arrestos. La agencia no respondió directamente a la pregunta, pero afirmó en un comunicado: "ICE está aprovechando el análisis de datos basado en IA, el intercambio de inteligencia y el rastreo biométrico para garantizar que los extranjeros delincuentes de alta prioridad sean identificados y deportados rápidamente".

Aun así, el abogado de Abrego García cree que su deportación está relacionada con ser etiquetado como pandillero, una acusación que la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han repetido al defender su expulsión de Maryland.

Abrego García declaró su inocencia en una conversación con News4 en 2020 y continúa haciéndolo hoy desde una prisión salvadoreña.

“No tengo antecedentes penales ni en mi país ni en Estados Unidos”, declaró en 2020.

Reportado por Tracee Wilkins, producido por Katie Leslie y grabado y editado por Jeff Piper.