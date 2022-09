Gobernador de Virginia declara estado de emergencia ante la posible llegada de los remanentes de Ian

El gobernador de Virginia, Glenn Youngking, declaró un estado de emergencia el jueves ante la posibilidad de que los remanentes del devastador huracán Ian.

“Queremos asegurarnos de que nuestras comunidades tengan los recursos necesarios para responder y recuperarse de cualquier efecto potencial de la tormenta”, destacó el funcionario a través de un comunicado de prensa.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Asimismo, Youngking instó a la comunidad a estar preparada con suministros en caso de que el sistema golpee el área.

Mientras, residentes de Riverdale están tomando las medidas necesarias para reducir los posibles daños en sus hogares debido a que hace un mes y medio la zona se inundó considerablemente.

El alguacil del condado Lee, Carmine Marcelo, compartió imágenes del daño causado por el huracán Ian.

“Mover todas las cosas del basement (sótano) que es donde más se nos inunda y esperar qué más se puede hacer”, expresó Miguel Antonio Pérez, residente del área.

"No sabemos si va a estar fuerte o no, pero ahorita sólo subimos como antes como antes de qué se inundó aquí en Riverdale, sólo subimos el concreto para que no se meta el agua otra vez”, explicó, por su parte, Irving García.

NO HAY ALERTAS VIGENTES

Las autoridades han enfatizado que no hay aviso de huracán o tormenta tropical para el DMV. No obstante, el meteorólogo de Telemundo 44, Joseph Martínez, anticipó que se espera la llegada de precipitación asociada a Ian.

Accede aquí para detalles.