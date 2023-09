Gobernador de Virginia indulta a padre del condado Loudoun que fue arrestado en reunión escolar

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, indultó a un padre que fue arrestado durante un incidente en una reunión de la Junta Escolar del condado Loudoun en 2021, según un comunicado publicado el domingo.

Se presume que un estudiante de 14 años agredió sexualmente a una estudiante en Stone Bridge High School en mayo de 2021, pero se le permitió transferirse a Broad Run High School, donde secuestró y agredió sexualmente a otra estudiante en octubre de 2021. El adolescente fue más tarde condenado en un tribunal de menores.

Scott Smith, el padre de la segunda adolescente agredida sexualmente en una escuela secundaria del condado Loudoun, criticó a los funcionarios escolares antes de su arresto en la reunión de la Junta Escolar. Luego, fue acusado de obstrucción a la justicia y alteración del orden público.

Uno de los cargos fue retirado en apelación y el otro iba a ir a juicio en unas dos semanas.

“Scott Smith es un padre dedicado que ha enfrentado cargos injustificados en su intento por proteger a su hija. El compromiso de Scott con su hija a pesar de los inmensos obstáculos es emblemático del movimiento de empoderamiento de los padres que comenzó en Virginia”, reza la declaración de Youngkin.

“En Virginia, los padres importan y mi determinación de empoderarlos es inquebrantable. El derecho fundamental de los padres a participar en la educación, la crianza y el cuidado de sus hijos nunca debe verse socavado por la burocracia, las divisiones escolares o el Estado. Me complace otorgarle este perdón a Scott Smith y ayudarlo a él y a su familia a dejar atrás esta injusticia de una vez por todas”, añadió.

Tras el proceso legal de Smith, criticó tanto a Youngkin como al fiscal general Jason Miyares. Smith dijo que no había tenido noticias de ninguno de los políticos desde que ganaron las elecciones; Ambos utilizaron febrilmente su nombre y su historia durante sus respectivas campañas.

En una entrevista con "Fox News Sunday", Youngkin dijo que habló con Smith el viernes, pocos días antes de la última "Conversación sobre padres importantes" de Youngkin el martes en Leesburg.

Los abogados del padre del condado Loudoun abordaron el indulto en un comunicado que incluía la declaración de Smith, que dice en parte:

"Mi familia ha estado viviendo una pesadilla que ninguna familia en Estados Unidos debería tener que soportar. Pero en lugar de sentarme tranquilamente y aceptarlo, decidí enfrentarme al gobierno, y por eso me tildaron de "terrorista nacional" y me acusaron de "Crímenes que no cometí. Quiero agradecer al gobernador Youngkin por su declaración de que soy inocente y por su perdón absoluto e incondicional".

Smith también habló con los periodistas el domingo.

"Mi esposa está agotada. Ella es el cerebro detrás de toda la operación. Yo soy el músculo; ella es el cerebro. Mi hija, ya sabes, ha sido constantemente intimidada y reprendida por sus compañeros", expresó. "Pero ella es tan fuerte como yo. Tiene sus semanas buenas y un par de días malos en el medio, pero ya sabes, se graduó de la escuela secundaria. Está mirando hacia el futuro".

Un gran jurado emitió un informe mordaz en diciembre sobre el manejo de las agresiones sexuales por parte del sistema escolar, diciendo que la segunda agresión podría haberse evitado.

El informe indicó que no había ninguna evidencia de que la administración o la junta del distrito escolar participaran en un encubrimiento organizado de las agresiones sexuales, como algunos habían especulado.

El gran jurado presentó acusaciones contra el exsuperintendente Scott Ziegler y el portavoz Wayde Byard. Byard fue absuelto de los cargos en su contra y los casos de Ziegler irán a juicio a finales de este mes.