El gobernador de Virginia anuncia un programa para trabajadores federales despedidos

El lunes por la mañana, en el condado Fairfax, el gobernador de Virginia anunció un nuevo programa para ayudar a los trabajadores federales despedidos a encontrar nuevos empleos.

El gobernador republicano Glenn Youngkin expresó su apoyo al desmantelamiento de las agencias federales por parte de la administración Trump.

"Necesitamos avanzar e impulsar la eficiencia en nuestro gobierno federal y, como resultado de impulsar esas eficiencias, espero que algunos virginianos pierdan sus empleos", afirmó Youngkin.

El presidente demócrata de la Cámara de Delegados de Virginia, Don Scott, dijo que el gobernador está hablando por ambos lados de la boca: aplaude los despidos masivos y al mismo tiempo afirma que ayuda a los despedidos.

"Que el gobernador les diga a las personas que están perdiendo sus medios de vida que vayan a un sitio web de desempleo es vergonzoso", acotó Scott. "Es vergonzoso; es deshumanizante".

El sitio web que lanzó Youngkin, VirginiaHasJobs.com, dice que tiene enlaces a 250,000 puestos vacantes, incluidos 100,000 en el norte de Virginia. El programa navega a los sitios web de algunas de las principales empresas de Virginia y a los motores de búsqueda de empleo más populares, como LinkedIn e Indeed.

Pero Indeed le dijo a nuestra cadena hermana News4 que el mercado laboral tendría dificultades para sustentar al tipo de trabajadores que están siendo despedidos. Indeed describe a la fuerza laboral federal como "trabajadores del conocimiento", lo que significa que trabajan con sus mentes, no con sus manos.

"Dada la escala de los despidos anunciados… el sector privado puede no estar contratando lo suficiente para absorber a estos trabajadores", destacó Indeed.

"Los estadounidenses votaron por un gobierno federal más eficiente, y eso es exactamente lo que el presidente Trump y la administración están trabajando para ofrecer", dijo Youngkin.

El funcionario añadió que la Comisión de Empleo de Virginia está disponible para ayudar a cerrar la brecha para los trabajadores federales despedidos. El beneficio máximo de VEC es de $387 por semana, lo que ascendería a unos $20,000 al año. La Oficina de Administración de Personal informa que el trabajador federal promedio gana más de cinco veces eso.