Gobierno no podrá deportar a académico de Georgetown hasta que juez dicte sentencia

Una jueza federal ordenó el jueves a las autoridades de inmigración no deportar a un académico de Georgetown detenido por la administración Trump y acusado de difundir propaganda de Hamás en el último conflicto sobre libertad de expresión en los campus universitarios estadounidenses.

La jueza federal de distrito Patricia Tolliver Giles, en Alexandria, Virginia, ordenó que el ciudadano indio Badar Khan Suri "no sea expulsado de Estados Unidos a menos que la Corte emita una orden en contrario".

El abogado de Suri escribió en un documento judicial anterior que Suri fue perseguido debido a la "identidad palestina" de su esposa y a su libertad de expresión, protegida por la Constitución.

El documento señala que las autoridades federales no han aportado pruebas de que haya cometido ningún delito y que su detención viola su libertad de expresión y su derecho al debido proceso.

Suri, quien no tiene antecedentes penales, posee una visa que le autoriza a permanecer en Estados Unidos como académico visitante, y su esposa es ciudadana estadounidense, dice la moción.

“La administración Trump ha expresado abiertamente su intención de utilizar la ley de inmigración como arma para castigar a los no ciudadanos cuyas opiniones se consideran críticas a la política estadounidense en relación con Israel”, escribió Hassan Ahmad, abogado de Suri en Virginia.

Suri fue acusado de "difundir propaganda de Hamás y promover el antisemitismo en redes sociales" y la oficina del Secretario de Estado determinó que podía ser deportado, según informó la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, el miércoles por la noche en X. El caso de Suri fue reportado inicialmente por Politico.

Suri fue arrestado el lunes por la noche frente a su casa en Virginia por agentes enmascarados que se identificaron como agentes del Departamento de Seguridad Nacional y le informaron que su visa había sido revocada, según la presentación del abogado de Suri.

Suri y su esposa, Mapheze Saleh, "han sido objeto de divulgación de información confidencial y difamación durante mucho tiempo", escribió el abogado de Suri.

Los críticos han publicado la fotografía de Saleh en línea junto con información que incluye su antiguo empleo en Al Jazeera y su lugar de nacimiento en la ciudad de Gaza "como respaldo a sus presuntos vínculos con Hamás".

Su abogado no respondió de inmediato a los mensajes en busca de más comentarios.

Nader Hashemi, profesor de Oriente Medio y Política Islámica en Georgetown, declaró a The Associated Press que Suri estaba intensamente dedicado a la docencia y la investigación centradas en la religión y los procesos de paz en Oriente Medio y el sur de Asia.

Suri sentía una fuerte solidaridad y simpatía por los palestinos, pero no se manifestaba políticamente en el campus, afirmó el profesor.

"Hemos organizado docenas de eventos desde el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra entre Israel y Gaza, y no recuerdo haberlo visto en ninguno de ellos", declaró Hashemi, director del Centro Alwaleed para el Entendimiento Musulmán-Cristiano, donde Suri es investigador postdoctoral. "Él no era así".

Antes de su arresto, Suri y su esposa habían sido blanco de grupos de derecha en el campus, en parte porque el padre de Saleh es Ahmed Yousef, exasesor de Hamás, explicó Hashemi.

Yousef confirmó a The New York Times que Suri es su yerno, y añadió que no participaba en ningún "activismo político", ni siquiera en nombre de Hamás.

Yousef, quien ha criticado públicamente el ataque del 7 de octubre contra Israel, declaró al periódico que dejó su puesto en el gobierno de Hamás en Gaza hace más de una década y que no ocupa un cargo de responsabilidad en el grupo militante.

El Centro Alwaleed de Georgetown declaró en un comunicado que el arresto de Suri formaba parte de una "campaña de la Administración Trump para destruir la educación superior en Estados Unidos y castigar a sus oponentes políticos".

Posteriormente, Suri fue trasladado a un centro de detención en Luisiana, según un sitio web del gobierno. Sus abogados solicitan su liberación inmediata y la detención del proceso de deportación mediante la moción de hábeas corpus presentada el martes contra la Administración Trump.

La detención de Suri a más de 1,600 kilómetros de su familia y su abogado "tiene como clara intención ser una represalia y un castigo por la libertad de expresión del Sr. Suri", añadió su abogado.

Por otra parte, el activista estudiantil de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, residente legal de Estados Unidos sin antecedentes penales, fue detenido a principios de este mes por su participación en manifestaciones pro-palestinas y se opone a su deportación en un tribunal federal.

La Dra. Rasha Alawieh, especialista en trasplantes de riñón que anteriormente trabajaba y vivía en Rhode Island, fue deportada el fin de semana a pesar de tener una visa estadounidense.

Por su parte, los abogados de Suri afirman que aspira a convertirse en profesor universitario. Una página web de Georgetown decía que obtuvo un doctorado en la India mientras estudiaba los esfuerzos para introducir la democracia en Afganistán e Irak, y que ha viajado mucho a zonas de conflicto en varios países.

La universidad declaró el jueves que a Suri se le otorgó una visa para ingresar a Estados Unidos y continuar su investigación doctoral sobre la consolidación de la paz en Irak Afganistán.

"No tenemos conocimiento de que haya participado en ninguna actividad ilegal y no hemos recibido una explicación de su detención", declaró la universidad. "Apoyamos el derecho de los miembros de nuestra comunidad a la investigación, la deliberación y el debate libres y abiertos, incluso si las ideas subyacentes pueden ser complejas, controvertidas u objetables. Esperamos que el sistema legal resuelva este caso de manera justa".

El sitio web del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (UCI) para localizar detenidos indica que Suri se encuentra bajo custodia de funcionarios de inmigración en el Centro de Internamiento de Alexandria, en Luisiana.