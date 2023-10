“Gritaban que me dejara”: Maestras son agredidas mientras caminan con niños en DC

Un vecindario del noroeste de DC se convirtió en el escenario del terror para un par de maestras latinas y un grupo de niños cuando un sujeto aparentemente empezó a agredirlas sin mediar palabras.

Las maestras, una salvadoreña y una brasileña, se encuentran recuperándose tras el ataque el lunes, en los que gritos, miedo, golpes y llanto infantil quedaron captados en cámara de vigilancia.

El presunto agresor, Russell Fred Dunkley III, está bajo custodia en un centro de salud mental y enfrenta al menos seis cargos, cinco relacionados directamente a la ofensa contra las maestras.

Todo sucedió cuando las maestras paseaban a al menos dos docenas de niños menores de tres años por el vecindario de Bloomingdale cuando presuntamente el sospechoso les pidió dinero. Al ellas negarse, supuestamente procedió con el ataque.

“Vino hacia mí y cuando yo estaba llamando a la policía me pegó como tres puños en el lado izquierdo de la cara”, afirmó una de las víctimas. “En el doctor me dijeron que me rompió una de las venas de mi nariz, por eso es que no paraba de sangrar”.

Casi inconsciente, una de las maestras agredidas fue auxiliada por los vecinos que con bate en mano decidieron protegerla.

“Nos ayudaron a meter a los niños. Yo estaba llena de sangre y los niños todos asustados gritaban... que me dejara a mí el señor ese”, continuó la víctima.

Pero el hecho no terminó allí. Según el reporte policial, el hombre también habría mostrado sus partes íntimas y se habría masturbado en frente del grupo de menores.

“El sujeto se iba corriendo, en una forma muy desagradable, enseñando su cuerpo y estaba como fuera de si”, dijo Johanna Muñantes, la encargada de guardería en Bloomingdale. "Tenía ropa pero el estaba como que se lo sacaba, o se bajaba los pantalones".

El sospechoso de 38 años está recluido en un centro de salud mental y enfrenta al menos seis cargos. Uno de ellos fue impuesto después de su arresto cuando, según el reporte, aparentemente escupió y agredió a un funcionario policial.

“He sido muy claro con nuestros socios, no podemos tenerlo de nuevo de regreso en las calles bajo ninguna circunstancia y una vez que sea dado de alta, será procesado en corte”, dijo el concejal de DC Zachary Parker.

Mientras esto pasa, dentro de la escuela el miedo aún está presente, y todavía más para el personal.

“Tenemos un poquito de temor, porque pues no sabemos cúal es la calle más segura, por dónde caminamos”, dijo Muñantes.

“Ahora estoy con miedo porque uno no está seguro ni en su trabajo y la violencia es algo que yo he pasado”, agregó la víctima salvadoreña.

Ella dijo que salió de El Salvador huyendo de las pandillas, y verse como víctima de la violencia en un país donde pensó estar protegida le resulta impactante.

La directora de estos centros relató que algunos niños han manifestado su preocupación por que el “hombre malo” pueda regresar.

Sin embargo, trabajan con los pequeños y sus padres para superar juntos el trauma y el temor. Por lo pronto, evalúan otras actividades dentro del centro para evitar sacarlos durante los próximos días.