WorldPride Washington DC ha comenzado oficialmente su celebración de la comunidad LGBTQIA+ en la capital y en todo el mundo. La celebración, llena de colores y musica, continuara para tres semanas.

DC cuenta con una de las celebraciones del orgullo LGBTQIA+ más grandes y enérgicas del país: hasta medio millón de personas se reúnen en el Distrito para los eventos del Mes del Orgullo.

Este año, el Distrito recibirá hasta 2 millones de personas. Las festividades incluirán un desfile, varios festivales y una fiesta en la Calle 17, donde occurio el primer "Día del Orgullo Gay" de DC. La celebración, celebrada el 22 de junio de 1975, atrajo a 2,000 personas, lo que su fundador, el diácono Maccubbin, consideró un gran éxito .

Capital Pride has a unique story that started almost five decades ago, in part due to a bookstore owner. News4’s Tommy McFly reports.

"Fue una pizca de lo que hoy consideramos Orgullo, pero una pizca maravillosa", dijo Maccubbin a Tommy McFly de News4.

El WorldPride incluye varias fiestas, conciertos, exposiciones de arte, eventos deportivos y mucho más durante varias semanas, que termina con un desfile enorme. Muchas ciudades y pueblos han planeado sus propias celebraciones del Mes del Orgullo (desplázate hacia abajo para ver un mapa en la sección "Celebraciones del Orgullo en DC, Maryland y Virginia").

El WorldPride DC combinará celebraciones de la comunidad queer y activismo. Esto surge a raíz de quejas de defensores de los derechos LGBTQIA+ sobre ataques al membros de la comunidad. La organización está movilizando para una marcha el último día del WorldPride.

A continuación, compartiremos detalles sobre los eventos mas importantes del WorldPride, consejos para los visitantes y más.

El fin de semana más grande del WorldPride: 7 y 8 de Junio Sea cual sea tu estilo de celebrar el Orgullo, hay un evento para ti. WorldPride ofrece pleno eventos oficiales, desde fiestas y teatro hasta deportes, oportunidades educativas y tours. A continuación puedes encontrar un resumen de los eventos más importantes: el Desfile del WorldPride y varios festivales. Drew Angerer/Getty Images WASHINGTON, DC - JUNE 12: The Pride Walk and Rally on June 12, 2021 in Washington, DC.

¿Cuándo será el Desfile del Orgullo 2025 en DC?

El Desfile del WorldPride está programado para el sábado 7 de junio de 2025. Comenzará a las 2 p.m. en la intersección de las calles 14 y T NW, y continuará hacia el sur por la calle 14 y pasará por Thomas Circle. El desfile va a terminar cerca de la avenida Pennsylvania y la calle 19 NW.

El año pasado, Capital Pride estrenó esta ruta simplificada del desfile, que no incluye a Dupont Circle, el hogar histórico de las celebraciones del Orgullo LGBTQIA+ de Washington DC. Una cosa es cierta, la Fiesta de la Calle 17 promete entretenimiento en vivo y mucho más el viernes 6 de junio, desde el 5:00 - 10:00 p.m., y el sábado 7 de junio, desde el 12:00 - 10:00 p.m..

Qué saber sobre los festivales y conciertos del WorldPride

El WorldPride trae varios festivales y conciertos a Washington DC, incluyendo un festival de cine y el Festival Deportivo Capital Cup. A continuación, un resumen de los eventos.

Fiesta del WorldPride en la Calle 17 (viernes 6 y sábado 7 de junio): Una fiesta gratuita con música en vivo en un barrio gay histórico.

Festival de Música WorldPride: Fiesta de Baile Global (viernes 6 y sábado 7 de junio): Jennifer Lopez, Troye Sivan, Marina, Kim Petras, RuPaul y Trisha Paytas son solo algunos de los grandes nombres que van a estar presente en este festival musical en el recinto del Festival RFK. Las entradas de un día comienzan desde $139.

Las entradas de un día comienzan desde $139. Festival Callejero de WorldPride GRATIS + Conciertos (sábado 7 y domingo 8 de junio): Cynthia Erivo, de "Wicked", abre el concierto gratuito horas después del Desfile del WorldPride. El domingo, Doechii y Khalid cerrarán el WorldPride con un fin alegre. (Te recomendamos llegar varias horas antes o comprar entradas VIP si quieres estar cerca del escenario). El recinto del concierto estará en la calle 3 y la avenida Pennsylvania NW. Recorre la avenida Pennsylvania para explorar todo lo que ofrece el Street Festival, incluyendo más actuaciones, expositores, tiendas, zonas de comida y bebida, y actividades infantiles. El Festival Callejero estará abierto de 12:00 a 10:00 p.m. el sábado y el domingo.

Festival Coral Internacional WorldPride (del viernes 23 de mayo al domingo 8 de junio): El Coro de Hombres Gay de Washington, DC (GMCW) ofrecerá 50 conciertos en 25 recintos de Washington DC. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público, pero puedes comprar un pase premium por $73 para disfrutar de beneficios como asientos reservados en muchos espectáculos.

Celebrando la diversa comunidad queer La comunidad LGBTQIA+ está llena de varias identidades y muchas organizaciones están organizando eventos especiales para animar y unir a las personas con experiencias y desafíos compartidos. Bianca Sprague, directora ejecutiva de Trans Pride Washington DC, nos dijo que todavía ve una falta de visibilidad y espacios para las personas trans en festividades grandes. Getty Images Erroll Davidson of Jamaica marches on June 30, 2019 in New York City's WorldPride. (Photo by Sean Drakes/Getty Images)

Trans Pride ofrece “no solo conexión y construcción de relaciones con miembros de la comunidad, sino que también ofrece oportunidades de aprendizaje y educación para personas que están atravesando su viaje de transición individual”.

Echa un vistazo a estas celebraciones del Orgullo y del Orgullo de la diversidad:

Tema del WorldPride: 'El tejido de la libertad'

El tema del WorldPride DC es "El tejido de la libertad". Los organizadores quieren que visitantes de DC y los Estados Unidos lo vean como un lugar de libertad, afirmó Ashley Smith, presidenta de la junta directiva de Capital Pride Alliance.

“Todos venimos de orígenes diferentes; todos tuvimos experiencias diferentes”, añadió Smith. “Esos son los diferentes tejidos que hay que observar y que crean el tejido de la libertad”.

Celebraciones del orgullo en Washington DC, Maryland y Virginia Desfiles, festivales y otras celebraciones del Mes del Orgullo se celebrarán en ciudades de toda el área metropolitana de Washington DC. Apunta estas celebraciones en tu calendario. Encuentra uno cerca de ti en este mapa: Getty Images WASHINGTON, DC - JUNE 12: Coco, a maltipoo puppy, at the the Pride Walk and Rally through downtown Washington, DC on June 12, 2021.

El Sistema de Bibliotecas Conmemorativas del Condado Prince George's también organiza eventos del Orgullo durante todo junio.

Consejos para los visitantes de DC

Si vienes a DC por primera vez (¡o por primera vez en mucho tiempo!), consulta estos consejos para recorrer el Distrito durante una época de mucha actividad.

Cómo transportar: El metro es la forma más fácil de llegar a eventos grandes como el Desfile del Orgullo y los festivales. Google Maps y otras aplicaciones de transporte te darán indicaciones. Los autobuses y trenes aceptan tarjetas SmarTrip; te recomendamos cargar una en tu smartphone. También puedes comprar tarjetas de plástico en las estaciones de metro.

Metro extenderá su horario durante el fin de semana del Desfile del Orgullo. El Metrorail cerrará a las 2:00 a. m. el viernes 6 de junio y el sábado 7 de junio. Abrirá a las 6:00 a. m. el sábado 7 de junio y el domingo 8 de junio, y cerrará a la medianoche el domingo.

La regla de oro para las escaleras mecánicas del metro: Pararse a la derecha y caminar por la izquierda.

Bicicletas y patinetes: Puedes alquilar bicicletas a través de Capital Bikeshare. Es muy económico, pero asegúrate de comprobar que haya estaciones de carga disponibles cerca de tu destino (y que no estén llenas). También puedes alquilar patinetes eléctricos en Lime, Lyft, Spin y Veo.

Restaurantes: Haga reservaciones, especialmente si desea un brunch o cena en particular. Además, revise la letra pequeña de los menús antes de ordenar. Algunos restaurantes, que son populares, agregan un cargo por servicio o una tarifa adicional a su pedido (generalmente entre el 3% y el 5%), y otros incluyen automáticamente cargos por servicio que no cubren una propina para el mesero. Los restaurantes deben informar sobre estos cargos en sus menús.

Tiempo: En junio, Washington DC es caluroso. Se esperan temperaturas de 80 grados y humedad. Consulta el pronóstico de La Autoridad en el Tiempo antes de partir.

Preocupación por los derechos, la seguridad y el clima político de las personas LGBTQIA+ El Orgullo Mundial llega a la capital del país mientras los defensores de la comunidad LGBTQIA+ denuncian que la administración Trump está atacando sus derechos. Los organizadores trasladaron los eventos fuera del Kennedy Center después de que el presidente Donald Trump cambió el liderazgo del centro, afirmando que no tenían otra opción para proteger a la comunidad LGBTQ+. Getty Images WASHINGTON, DC - MARCH 31: Jamie Brooks, 21, of Virginia, protests with fellow activists during a the Trans Day Of Visibility rally on the National Mall on March 31, 2025 in Washington City. (Photo by Kayla Bartkowski/Getty Images)

WorldPride DC advirtió a los viajeros transgénero y no binarios y publicó recursos de viaje en su sitio web para visitantes que tienen pasaportes que incluyan una "X" o un género diferente al sexo de nacimiento. El gobierno de Trump afirmó que solo reconoce dos sexos inmutables: masculino y femenino.

“Esto es algo que mi comunidad enfrenta todos los días: la preocupación de si este espacio será seguro para ellos o no”, dijo Devon Ojeda, organizador nacional sénior de Advocates for Trans Equality.

Él y sus amigos trans a menudo se preocupan por ser objeto de acoso, y comprende si la gente decide no asistir al Orgullo Mundial por motivos de seguridad. Pero también cree que es importante que la comunidad se una en momentos como este.

"También tengo la mentalidad de seguir estando presente en estos espacios, de decir que soy trans, que soy visible. Eso no me lo van a quitar”, sostuvo.

WorldPride dice que espera que miles de personas luchen contra el odio y por los derechos humanos marchando hacia el Capitolio de los Estados Unidos en la Marcha Internacional + Marcha en Washington por la Libertad, en asociación con la Marcha Nacional de Visibilidad Trans, el domingo 8 de junio.

La Conferencia de Derechos Humanos WorldPride también tiene como objetivo "inspirar la acción global", mientras que los Capital Pride Honors celebrarán a líderes y activistas.