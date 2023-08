Hallan 4 muertos, incluido un menor de 17 años, tras tiroteo en el condado Harford

Cuatro personas han muerto, incluido un adolescente de 17 años, tras una balacera en un apartamento en el condado Harford en Maryland la mañana del domingo, de acuerdo a las autoridades.

El tiroteo se registró a las 11:18 a.m. en la cuadra 300 de Trimble Road en Joppatowne, según la Oficina del Alguacil del Condado Harford. La persona que llamó al 911 informó que un individuo armado había entrado a un apartamento y que luego se oyeron disparos, dijo el Alguacil Jeffrey Gahler en una conferencia de prensa.

Los agentes llegaron en minutos y hallaron a tres personas muertas en el lugar, dijo Gahler. Una cuarta persona fue llevada al hospital, pero no sobrevivió a sus heridas.

Se cree que el sospechoso está entre los fallecidos, informaron las autoridades.

“Este incidente ocurrió y está aislado a un edificio de apartamentos y un apartamento dentro de ese edificio. No parece que la entrada en el apartamento fuera forzada", escribió la oficina del alguacil en Facebook.

Las autoridades aún investigan el motivo del tiroteo. No estuvo claro de inmediato si todas las víctimas vivían en la residencia.

Cuando le preguntaron si el atacante murió por suicidio, Gahler dijo: “When asked if the gunman died by suicide, Gahler said: "Ciertamente es hacia lo que se inclinan los investigadores, pero de nuevo, estamos muy al principio de la investigación".

Los apartamentos fueron desalojados y un centro de reunificación se estableció en Good Shepard Church en 622 Joppa Farm Road.