Hallan culpables a cinco hombres por el asesinato de Makiyah Wilson, de 10 años

Cinco hombres fueron declarados culpables por el asesinato de una pequeña de 10 años, Makiyah Wilson, y un sexto hombre es culpable de conspirar con los otros antes del tiroteo.

Cuatro de los cinco hombres condenados por asesinato premeditado en el primer grado fueron hallados culpables de todos los 19 cargos que enfrentaban, incluyendo múltiples cargos de agresión con intención de matar, conspiración, siendo miembro de una pandilla y posesión de una arma de fuego.

“Se hizo justicia, pero no nos devuelve la vida de la jovencita, Makiyah Wilson”, dijo el jefe interino de la policía, Ashan Benedict.

La tarde del 16 de julio de 2018, atacantes armados con máscaras salieron de un Infiniti sedán y abrieron fuego contra un grupo de personas en el patio de un complejo de apartamentos en Clay Terrace al noreste de DC. Los atacantes dispararon más de 50 veces antes de huir.

Makiyah, quien estaba sentada en el porche, murió, y otras cuatro personas resultaron heridas.

El vehículo de escape, que la policía informó era robado, fue descubierto en Oxon Hill, Maryland días después del tiroteo. Una mujer que había sido víctima de un robo de auto le dijo a nuestra cadena hermana News4 que el vehículo era de ella.

“Esta agresión descarada dejó a múltiples individuos heridos de bala y a un niño de 10 años muerto”, dijo el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Matthew Graves.

Abogados de la acusación dijeron que los acusados presumían de la balacera en videos musicales.

Makiyah era la menor de cuatro hermanos. Había terminado el cuarto grado y celebró su décimo cumpleaños poco antes de su muerte.

Los fiscales y el jurado dijeron que las redes sociales jugaron un papel importante en el caso. Los fiscales indicaron que ese fue el motivo del tiroteo, y un miembro del jurado dijo que las publicaciones que mostraron en la corte fueron decisivas para determinar la culpabilidad o la inocencia.

“Es un sentido de alivio, sabes”, dijo Pandora Wilson, la abuela de Makiyah. “Es casi como que no siento nada. Me alegro que los encontraron culpables pero también me siento mal por sus familias, sabes lo que digo, porque todos perdemos en esta situación. Nadie gana”.

Los acusados serán sentenciados en octubre. El cargo de asesinato lleva una sentencia de 30 años hasta cadena perpetua.