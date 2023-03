Harris/Rales Group presenta oferta para comprar Washington Commanders

Un grupo liderado por Josh Harris y Mitchell Rales presentó una oferta totalmente financiada por los Washington Commanders de la NFL, según dos fuentes cercanas.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque los detalles de la oferta no se han anunciado públicamente.

El grupo Harris/Rales, que incluye al miembro del Salón de la Fama del baloncesto Magic Johnson, es uno de los múltiples interesados en comprar los Commanders. El propietario de los Houston Rockets, Tilman Fertitta, y el multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos también han estado en la contienda.

ESPN informó que el grupo Harris/Rales presentó la oferta al precio de venta de $6 mil millones de Snyder. Snyder aún tenía que aceptar una oferta cuando el comité de finanzas de la liga se reunió el lunes, por lo que su futuro no se discutió abiertamente.

“La información es muy poca o ninguna en términos de los 31 de nosotros (propietarios), y probablemente incluso de la oficina de la liga en este momento”, destacó el propietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay.

Eso cambió rápidamente en menos de 24 horas.

Harris, propietario de los Philadelphia 76ers de la NBA y los New Jersey Devils de la NHL, incorporó a Rales, un multimillonario que también creció en Maryland, en las afueras de Washington, a principios de este año. Johnson, quien tiene experiencia como propietario de los Dodgers de Los Ángeles de las Grandes Ligas y otros, se unió más tarde al grupo.

Tres cuartas partes de los propietarios tendrían que aprobar la venta. Se podría realizar una votación en las reuniones de la liga en mayo en Minnesota.

El otoño pasado, con múltiples investigaciones en curso sobre la cultura y las finanzas del lugar de trabajo del equipo, Snyder y su esposa Tanya contrataron una empresa para explorar la posibilidad de vender parte o la totalidad del equipo. Esa decisión se produjo dos semanas después de que Irsay dijera que había “mérito para eliminar” a Snyder, lo que requeriría una votación sin precedentes de 24 de los otros 31 propietarios.

Vender el equipo evitaría ir por ese camino, aunque Snyder ha enojado a algunos de sus colegas al exigir que los dueños y la liga lo indemnicen por futuras responsabilidades legales y costos si vende el equipo, expresó una de las fuentes a AP.

“No habría ninguna razón para que demos ningún tipo de indemnización inusual”, puntualizó Irsay.

Por su parte, el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, dijo que la situación de Snyder ha cambiado su relación.

“Creo que es un poco más formal, pero creo que es así debido a los diversos problemas que están involucrados aquí”, explicó Jones. "No es 'amoroso', pero no está realmente forzado de ninguna manera".

Snyder y el equipo aún están siendo investigados por la exfiscal federal Mary Jo White, quien fue contratada por la liga para investigar varios aspectos de la organización derivados de una revisión del Congreso sobre mala conducta en el lugar de trabajo que también incluyó una remisión a la Comisión Federal de Comercio por posibles irregularidades comerciales.

El fiscal general de Washington DC, Karl A. Racine , anunció el jueves que presentará una demanda civil contra los Washington Commanders y la NFL por mentir colectivamente sobre las acusaciones de un ambiente de trabajo hostil y acoso laboral.

Un portavoz se negó a comentar cuando se le preguntó si Snyder se había negado a hablar con White, diciendo que es un asunto confidencial entre el club y la liga.

La venta le permite a Snyder evitar hablar con White, pero el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo anteriormente que los hallazgos del informe de White se harán públicos al concluir su investigación. Una persona dijo que el informe aún se publicará incluso si Snyder vende los Comandantes.

En un comunicado en respuesta a la noticia de la presentación de ofertas por los Commanders, los abogados de más de 40 exempleados del equipo dijeron que sus clientes quieren que la liga les asegure que el informe se publicará.

Las abogadas Lisa Banks y Debra Katz dijeron: “Permitirle vender el equipo a lo que sin duda será una gran prima sin una responsabilidad total por su mala conducta sería una parodia de la justicia”.

Docenas de exempleados que detallaron incidentes de acoso sexual de su tiempo con Washington a partir del verano de 2020 provocaron la primera investigación de la liga por parte de Beth Wilkinson, lo que resultó en una multa de $10 millones y Snyder se alejó de las operaciones diarias por un período de tiempo.

La falta de un informe escrito provocó la investigación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de EEUU, que descubrió que Snyder desempeñó un papel en la cultura laboral tóxica de la organización.