Hombre resulta herido tratando de evitar robo de auto en el condado Fairfax

Las autoridades buscan a los sospechosos de haber chocado y robado el vehículo de un hombre en el condado Fairfax en Virginia.

Según el reporte policial, la víctima se detuvo en una luz roja cuando un automóvil lo golpeó y al bajarse para ver lo que pasaba, una persona se montó en su vehículo, un BMW 128 I del 2019 y con placa de Florida.

“La persona fue llevada a un hospital, tiene algunas heridas. Muchas de estas fueron cuando el carro comenzó a manejar y cayó. Se rompió el vidrio del carro (y) se raspó su cuerpo en el piso", explicó el detective del condado Fairfax, Sergio Andrade.

A pesar de que la policía no tiene una descripción de los sospechosos, hicieron una recomendación a la ciudadanía.

“Nuestras vidas vienen primero, no nos expongamos a que nos pase algo intentando pelear con la persona o intentando entrar al coche porque como nos hemos enterado, en este caso, esta persona que subió al carro tenía un arma, podía disparar a la persona”, señaló Andrade.

Mientras, para los residentes del área es una situación que les preocupa.

“Si es algo preocupante, la verdad que viviendo en Virginia es algo preocupante. No se ve, pero no se ve esas cosas la verdad acá”, opinó Mervin Ávila.

“Siempre subo mis ventanas, me llevo mis llaves. No importa si estoy yendo al primer piso o al quinto piso porque es mi forma de ganarme la vida, no puedo perder (mi auto)”, afirmó, por su parte, Raúl Guerra.

Las autoridades recomiendan lo siguiente si es víctima de un choque:

Hacer una señal al otro vehículo para ir a un lugar más transitado, como una escuela o plaza comercial

No poner su vida en peligro

Llamar a la policía antes de bajarse de su vehículo, para así poder darles la placa del carro que lo chocó

Al bajarse, poner seguro a su vehículo

Con este incidente, ya son 18 robos de vehículos en el condado. La policía pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de los sospechosos y recuperar el auto robado.