Hispanos enfrentan serias consecuencias al no poder recibir atención médica en su idioma

¿Cuántas veces has pensado dos veces antes de ir al medico por no tener la oportunidad de recibir atención en tu idioma? Este es un problema frecuente al que muchos residentes hispanos se enfrentan a diario.

Aunque el escenario no es nada nuevo, tal parece que con el paso de los años en vez de mejorar se estanca, poniendo incluso en peligro a pacientes como Marina Mejía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Mejía es colombiana y tiene más de 20 años en el área del DMV trabajando en el sector de limpieza. Es una de las miles de personas que a diario se enfrentan con las barreras del lenguaje en el sector médico del país.

“Estuve a punto de morirme. Estuve cuatro días hospitalizada y estoy viviendo de milagro porque fue algo muy, muy complicado por el idioma”, dijo.

Mejía contó que una aparente mala comunicación sobre el tratamiento a seguir la puso a debatirse entre la vida y la muerte.

“Como yo no les entendí lo que ellos me decían en español, ellos me lo dijeron en inglés. Entonces yo estaba poniéndome más del medicamento que tenía que ponerme y estuve a punto de morirme”, afirmó.

Y es que esta es una realidad constante en el país.

“En Estados Unidos la población latina está muy poco representada en lo que es el tema de proveedores de salud”, dijo Sergio Rimola, el director de la Asociación Médica Nacional Hispana en DC. “Por ejemplo, solo el 6% de los médicos en Estados Unidos son latinos y la población de Estados Unidos de latinos es el 19%”.

Esto hace que los retos para esta comunidad sean mayores.

“No vamos a poder solucionar lo que son las disparidades de salud si no tenemos una fuerza de trabajo que hable el mismo idioma”, continuó Rímola. “Eso se ha comprobado, que si el doctor y la paciente se entienden mejor, los resultados al final van a ser mucho mejor”.

El problema ha convivido entre los hispanos durante años. Según un estudio publicado por la Librería Nacional de Medicina se estima que solo existen 14 médicos hispanos por cada 100 mil habitantes hispanos, por lo que llaman a luchar contra las también desigualdades existentes en el sistema educativo.

Rimola advierte que se necesitan “más médicos, más enfermeras, más asistentes de médicos” para que el escenario que dice vivir Mejía no sea la constante.

“A veces prefiero no ir, o quedarme en mi casa con el dolor porque pues no quiero volver a pasar situaciones así por no conocer el idioma”, dijo Mejía.

Muchos seguros médicos ofrecen proveedores de salud hispanos en algunas áreas o servicios de intérpretes, por lo que la mejor forma de salir de dudas es comunicándose directamente con su corredor para evaluar las posibilidades.

Si no tienes seguro, organizaciones como Mary’s Center en nuestra área también pueden ayudarle a tener atención en tu idioma. No dejes que tu salud dependa de la forma en la que te comunicas.