Hombre de Maryland con 124 serpientes en su casa murió por mordedura de reptil, según autopsia

Oficiales determinaron que un hombre que fue encontrado muerto en un hogar en el condado Charles en Maryland con más de 120 serpientes - algunas venenosas e ilegales - murió de una mordedura de uno de los reptiles.

La víctima de 49 años, cuyo nombre no fue revelado, murió accidentalmente a consecuencia del veneno de una serpiente, declaró la oficina del médico forense.

El hombre fue encontrado el 19 de enero en su casa en Pomfret. Las serpientes estaban todas en jaulas cuando llegaron los agentes del alguacil, dijeron las autoridades.

Un vecino que vivía en Raphael Drive notó que no había visto a la víctima en casi un día, habría informado la vocera del condado Jennifer Harris. El vecino se acercó a la puerta y pudo ver por una ventana que el hombre se había caído, y llamó al 911.

Cuando llegaron los agentes, descubrieron que el hombre no respondía y la casa estaba llena de 124 culebras, incluida una pitón birmana de 14 pies de largo.

Los funcionarios de control animal respondieron al lugar y comenzaron a examinar la enorme colección de animales, informó Harris.

“Nuestro oficial principal del control animal dijo que en su más de 30 años de experiencia, nunca había visto este tipo de cosa”, dijo.

La colección incluía pitones, serpientes de cascabel, cobras y mambas negras, y también serpientes venenosas que son ilegales en Maryland, dijo Harris.

Los funcionarios de control animal lograron aislar a las serpientes no venenosas y trajeron a un experto desde North Carolina para que lidiara con las serpientes venenosas.

Un equipo pasó horas sacando las serpientes después de que la madre del difunto dio permiso para que se las llevaran. Se podía ver a un hombre sacando una enorme serpiente amarilla de la casa en un contenedor de plástico transparente.

Un cuidador autorizado estaba supuesto a llevar a las serpientes no venenosas a Virginia y las serpientes venenosas se dirigían a Carolina del Norte con otro cuidador. Los expertos tuvieron que calentar sus autos durante aproximadamente media hora para calentarlos lo suficiente como para transportar a los reptiles de manera segura.

La vocera indicó que los reptiles parecían haber sido cuidados de forma "meticulosa".

“Todas estaban muy bien guardadas. Estaban organizadas en estantes. No tenía muchos muebles dentro de la casa, así que no había lugar en caso de que una serpiente, por ejemplo, escapara, donde pudiera esconderse o causarle daño a alguien", dijo Harris.

Los funcionarios dijeron que no creían que las serpientes fueran un riesgo para el público. Si una se escapara, no se creía que pudiera sobrevivir al clima frío.

En un caso no relacionado ocurrido en diciembre del 2021 en el condado Montgomery, Maryland, un hombre incendió su casa de forma accidental mientras trataba de espantar serpientes que habían invadido su vivienda, informaron las autoridades. Nadie salió herido pero el fuego causó más de $1 millón en daños.