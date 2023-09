Video: Hombre irrumpe en residencia de Arlington en plena madrugada

Una mujer en Arlington vivió momentos de terror al descubrir que en plena madrugada que un hombre desconocido abrió la puerta de su casa mientras ella, refugiada, lo veía a través de una cámara de seguridad.

"Llamé al propietario y le dije: '¿Quién tiene otra llave?' Y me dijo: '¿Por qué estás hablando conmigo? Llama al 911'. Llamé al 911, fui a la puerta y me aseguré de que estuviera cerrada nuevamente", relató Mónica Dudley-Weldon.

El video suministrado a Telemundo 44 muestra como un hombre con pantalones cortos y una gorra abre la puerta lentamente y se asoma por la puerta durante 15 segundos aproximadamente.

A pesar de que Weldon dice estar segura que los pasadores de su puerta estaban cerrados, cuando fue a recibir a la policía minutos después se percató de que nuevamente su puerta estaba abierta.

"El seguro se desbloqueó otra vez y estaba como confundida porque eso significaba que alguien estaba tratando de volver a entrar o que había forzado la cerradura nuevamente", agregó.

La mujer afirma que tiene solo tres meses en la propiedad y que como buena texana, como se describe, lo primero que hizo fue tomar su arma y estar lista para defenderse.

"Me preguntaron si quería presentar cargos y él vive dos pisos debajo de mí. Y dije: 'Por supuesto que sí. No me importa quién eres, qué tan lejos estás. No le vas a hacer esto a nadie. Y no hay razón, cualesquiera que sean tus excusas'", enfatizó Weldon.

El hombre hispano de 22 años, según el reporte de la policía, les habría dicho que había ingresado al apartamento equivocado. Sin embargo, una denuncia penal y una orden de entrada ilegal fue puesta en su contra, aunque ya se encuentra en libertad tras citación.

Si pasas por una situación similar, APD recomienda tener un plan de escape en familia, evitar la confrontación, alejarse del invasor lo más silenciosamente posible, ubicar un espacio seguro en casa bajo llave y llamar a la policía al refugiarse.