ICE habría detenido a una pareja de venezolanos con TPS en Washington DC

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció que una pareja de hispanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) fue detenida por agentes de inmigración por presuntamente haber entrado ilegalmente a Estados Unidos.

Telemundo 44 conversó con un hombre que dijo ser familiar de los detenidos. El hombre dijo que la pareja de venezolanos no quiere ofrecer ninguna declaración por temor.

Según el familiar, la pareja iba entrando a su casa cuando llegaron los oficiales y los detuvieron. Mientras, Amnistía Internacional informó que el hombre y la mujer estuvieron detenidos por tres días a manos del Servicio de Alguaciles de EEUU.

Por su parte, la abogada de inmigración Naimeh Salem afirmó que este tipo de detención es ilegal, argumento que coincide con Amnistía Internacional.

“Yo consideraría que esto es una detención en contra de la ley… porque estas personas están aquí con un estatus legal aunque sea temporero. Todavía está vigente hasta el 7 de abril”, explicó Salem.

La organización detalló que la pareja, que tiene tres hijos, ingresó al país en octubre de 2022 pero fue acusada de ingresar ilegalmente el 27 de febrero de este año.

“Al ellos entrar al país, ya sea con visa o sin visa ya ellos no están de manera ilegal, no están acumulando presencia ilegal en los Estados Unidos porque el gobierno les otorgó una protección temporal”, agregó la abogada que no está relacionada al caso.

Inicialmente el hombre y la mujer habrían estado detenidos en una cárcel de Washington DC y de allí pasaron a manos de autoridades migratorias para luego ser liberados a los tres días.

“El TPS de Venezuela, por ejemplo, hay dos demandas una en DC y la otra en Maryland para defender la vigencia y que vuelva a estar el TPS. Yo le diría a las personas que tengan paciencia, que esperen y que no tomen decisiones precipitadas”, exhortó Salem.

En 2021 el gobierno del expresidente Joe Biden concedió el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos. Sin embargo, 1 de febrero el gobierno de Donald Trump terminó dicha protección para los venezolanos que obtuvieron la redesignación de 2023.

“Probablemente es un caso aislado. Las personas no deben estar preocupadas por esta situación. Ahora, sí les digo que tengan su tarjeta del TPS consigo, aunque sea una copia si no tienen la tarjeta física porque eso los protege de una deportación”, puntualizó.

Los cargos contra la pareja persisten, así que deberán comparecer ante un tribunal en las próximas semanas.

El familiar concluyó que el hombre y la mujer fueron puestos en libertad gracias al apoyo de las organizaciones y a que tienen todos sus documentos en orden.