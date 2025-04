ICE detiene a padre salvadoreño de 8 hijos en Maryland

Alexi Cañas llegó a Estados Unidos desde El Salvador hace 30 años. Tiene ocho hijos de entre 8 y 22 años y un negocio de mejoras para el hogar.

Vivía el sueño americano hasta hace aproximadamente un mes, cuando fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

“Tengo fe en que todo saldrá bien, pero al mismo tiempo, sinceramente, estoy muy aterrorizada; mi familia está aterrorizada”, dijo Diana Cañas, la hija mayor de Alexi Cañas.

Su familia en el condado Frederick, Maryland, no lo ha visto desde el 10 de marzo, cuando compareció ante el tribunal por conducir con la licencia suspendida.

Ahora está detenido por ICE en Mississippi y enfrenta la deportación. Un juez de inmigración lo calificó de “peligro para la comunidad” y le negó la libertad bajo fianza.

“Ese es nuestro mayor temor. Si lo deportan, no sabemos qué haremos”, advirtió Diana Cañas.

Ella confirmó que su padre recibió una sentencia de dos días de cárcel y, al ser liberado, fue detenido por el ICE.

La Oficina del Alguacil del Condado Frederick cuenta con un programa 287(g), donde algunos oficiales reciben capacitación y cooperan con el ICE. Alexi Cañas fue identificado a través de ese proceso.

El alguacil del condado Frederick, Charles Jenkins, afirmó que Alexi Cañas se encontraba en el país ilegalmente y no hizo ningún esfuerzo por obtener un estatus legal.

"Va a ser una aplicación estricta y dura; ICE lo ha dicho, el presidente lo ha dicho, y desafortunadamente, supongo que esto se clasificaría como daño colateral", sostuvo.

Jenkins defendió el programa 287(g) que condujo a la detención de Alexi Cañas.

"Cuando piensas en la persona, piensas en la familia; claro, te sientes mal, hay dolor que lo acompaña, siento pena por ellos", dijo. "Pero, insisto, tengo que pensar en lo que es mejor para este país y lo que es mejor para los estadounidenses".

La familia reconoce que no debería haber conducido con la licencia suspendida, pero nunca imaginaron que esto lo llevaría a ser deportado del condado donde ha vivido durante tres décadas.

Una búsqueda de casos en línea reveló que había recibido docenas de multas de tráfico a lo largo de los años, pero la familia afirma que no tiene antecedentes penales y que trabaja duro para mantener a su familia.

Han podido hablar con él por teléfono y él les ayuda con su negocio.

"Sinceramente, estoy muy orgullosa de mi padre; incluso en esta difícil situación, sigue dispuesto a mantener su negocio para que tengamos comida y un techo", enfatizó Diana Cañas.

El gobierno de Trump anunció que planeaba tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y perseguir a delincuentes violentos y pandilleros. La familia de Cañas no entiende por qué lo atacaron.

"Estoy realmente sorprendida", resaltó Diana Cañas. "Creo que es lo más alejado de un delincuente violento que existe".

La familia intenta ser positiva. No hablan de la posibilidad de que no regrese a casa con sus hijos, quienes no tienen clases esta semana por las vacaciones de primavera.

Crearon un sitio de donaciones para recaudar fondos y contratar a un abogado de inmigración que les ayude a luchar por su liberación.

Telemundo 44 contactó a ICE y no ha recibido respuesta.

Cañas tiene una audiencia judicial programada para el 22 de abril.