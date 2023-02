Incendio deja una mujer muerta, varios heridos y desplaza a más de 400 residentes en Silver Spring

Un incendio en el séptimo piso de un edificio de apartamentos en Silver Spring, Maryland cobró la vida de una mujer, dejó heridas a más de una docena de personas y desplazó a más de 400 residentes, informaron las autoridades.

El fuego comenzó sobre las 6 a.m. el sábado en la sala de un apartamento en el complejo Arrive Silver Spring en la 8750 Georgia Avenue, según el Servicio de Incendios y Rescate del Condado Montgomery (MCFRS, por sus siglas en inglés).

Los equipos enfrentaron humo denso hasta el 12.º piso y trabajaron para rescatar a residentes que los llamaban del interior durante el siniestro. Algunos vecinos lucharon por entrar al pasillo y se quedaron atrapados en sus viviendas, mientras otros se refugiaron en balcones, indicó Pete Piringer, el portavoz del MCFRS.

“Hubo mucho humo negro e intenso, y mucho calor, así que los bomberos enfrentaron, y los residents enfrentaron, ese caos desde el principio”, dijo Piringer. “Tienes equipos de bomberos subiendo y residentes bajando por las mismas escaleras. Y sí, las condiciones de humo en múltiples pisos del edificio se calificaron como extremadamente densas”.

Por lo menos 10 personas heridas fueron llevadas al hospital. Otras siete personas se trasladaron al hospital y tres bomberos recibieron tratamiento por lesiones leves, de acuerdo a las autoridades. Una mujer no sobrevivió.

“Estaba completamente negro en las escaleras. No pude respirar, mis ojos se me lagrimeaban y entonces dije, ‘Sabes que, no voy a sobrevivir’”, dijo el residente Stephen Wilkes. “Era una locura”.

Wilkes y su esposa habían huido de su apartamento en el 15.º piso tras ser despertados por alarmas. Dijo que su esposa salió antes que él, mientras que él tuvo que chocar contra una pared de humo acre.

“Así que volví a subir buscando aire”, dijo Wilkes. “Dos veces pasaron los bomberos. Nos dijeron la primera vez que nos quedáramos donde estábamos porque era el mejor lugar para poder respirar. Y la segunda vez, evacuaron a todos seguramente por las escaleras más lejanas”.

El residente Voss Harriga y su novia también tuvieron que devolverse cuando intentaron escapar.

“Llegamos a las escaleras con unas cuantas personas. Cuando llegamos al séptimo piso, estaba negro. No podíamos ver, no podíamos respirar, entonces dije OK, tenemos que volver a subir”, dijo.

Los vecinos de los pisos superiores dejaban entrar a la gente a sus apartamentos donde todavía había aire respirable.

“Nos quedamos en el balcón de un vecino por como una hora”, afirmó Harriga. “Comenzamos a escuchar pequeñas explosiones y como se rompían vidrios”.

Las autoridades desalojaron el edificio y trajeron buses al lugar para albergar a los residentes ya que las temperaturas eran de unos 29 grados cuando comenzó el incendio.

Más de 400 residentes fueron desplazados y unas 208 unidades se consideraron inhabitables. La Cruz Roja estaba en el lugar, y un albergue temporal se estableció en el Doubletree Hotel cercano.

Más de 100 bomberos respondieron a las llamas, que se extinguieron aproximadamente en tres horas. Dos perros y un gato también murieron.

“Las operaciones ahora se enfocan en servicios para los residentes y la investigación”, indicó Piringer.

El daño se estimó en alrededor de $2 millones, incluidos $1.5 millones en estructura y $500,000 en contenido, de acuerdo al departamento de bomberos.

Georgia Avenue permanece cerrada mientras los equipos están en la escena.

La causa del incendio está bajo investigación.

Esta es una historia en desarrollo.