Incrementan seguridad en escuelas de la región tras balacera en Texas

Autoridades a lo largo de nuestra región han tomado medidas para reforzar la seguridad en las escuelas tras la balacera que cobró las vidas de 21 personas, entre ellas 19 niños y dos adultos en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

Mientras tanto, miembros de la comunidad expresan su dolor ante la balacera y con el corazón roto y expresan el temor que sienten al enviar sus niños a la escuela.

Durante este tiempo tan difícil para padres, estudiantes y toda la comunidad, activistas también piden un cambio para que estos incidentes finalmente terminen.

Las autoridades de D.C., Virginia y Maryland han emitido comunicados donde dijeron que a partir del miércoles, aumentará la presencia policial en los planteles estudiantiles.

En el Distrito, la policía anunció que incrementará su presencia el resto de esta semana especialmente durante las horas de llegadas y salidas de los estudiantes.

Las mismas medidas se están viendo en Virginia, donde la policía del condado de Loudoun advirtieron que los padres notarán la presencia policial.

En Maryland, la policía del condado Montgomery estará realizando rondas en los precintos escolares de forma regular. Lo mismo hará la policía de la ciudad de Hyattsville.

"Todo lo que hagan a favor de los niños está bien. Hay que protegerlos. Ese es el futuro de este país”, dijo Margarita Marín, la abuela de uno de los estudiantes.

Xochitl Oseguera, vicepresidenta de Moms Rising, una organización que ha abogado por cambios a nivel federal hacia el control de armas dice que los cambios deben ser drásticos.

"Es como vivir en una película de terror”, dijo. “Pero realmente lo que necesitan es controlar las armas de fuego que son de uso militar que no necesitan estar en las manos de personas que no están bien mentalmente”.

Es un cambio que una madre de D.C. teme no llegue a tiempo para el inicio escolar de su pequeño de tan solo 5 años.

"Es muy difícil porque estamos en eso que él ya va entrar en la escuela y saber esto, que no hay seguridad, es bastante difícil”, dijo Mari Hernández. “Yo como mamá siento miedo y me duele al escuchar esto. Me dolió porque son muchos niños inocentes”.

Las escuelas públicas de Maryland quieren recordarle a sus estudiantes, padres y a toda la comunidad del programa Safe Schools Maryland, un portal donde de forma anónima se pueden reportar preocupaciones de seguridad dentro de las escuelas.

El servicio está disponible 24 horas y 7 días a la semana. Usted puede acceder al programa vía telefónica al 1-833-632-7233 o en schoolsafety.maryland.gov.