Investigan a congresista de Florida por presunta agresión contra una mujer en DC

La policía de DC confirmó que está investigando una presunta agresión a una mujer de 27 años por parte del representante estadounidense Cory Mills, un republicano que representa a un distrito al noreste de Orlando Según las autoridades se trata de una investigación criminal activa.

El Departamento de Policía Metropolitana también está investigando su propio manejo del incidente, que no resultó en un arresto.

Los informes policiales obtenidos por nuestra cadena hermana News4 muestran que el presunto incidente comenzó en un penthouse en un edificio de apartamentos de lujo en el área de The Wharf en el suroeste a la 1 p.m. del miércoles.

La oficina de Mills le dijo a NBC News: "Esta semana, se le pidió a la policía que resolviera un asunto privado en la residencia del congresista Mills. El congresista Mills niega vehementemente cualquier irregularidad y confía en que cualquier investigación aclarará este asunto rápidamente".

El I-Team también se comunicó el jueves por la tarde con la presunta víctima, a quien no nombramos, pero que no es la esposa del congresista. En mensajes de texto, dijo: “Ayer, me comuniqué con la policía para abordar un asunto personal… Aunque la discusión estuvo cargada de emociones, no hubo abuso físico involucrado”.

Pero es probable que ese no sea el final de la investigación.

La policía de DC tiene tres informes policiales sobre lo que sucedió

News4 obtuvo múltiples copias del informe policial, que muestra distintos niveles de detalle sobre lo que supuestamente sucedió dentro del apartamento y cuándo llegó la policía.

El primer informe policial, proporcionado a News4 por una fuente y confirmado por una segunda fuente familiarizada con la investigación, decía: “(Su pareja durante más de un año) la agarró, la empujó y la sacó por la puerta”. El informe dice que le mostró al oficial “moretones en su brazo que parecían recientes”.

El primer informe continúa señalando que durante una llamada telefónica entre la pareja y la presunta víctima, ella “dejó que los oficiales escucharan al Sujeto 1 [ahora identificado por el MPD como Mills] instruirla a mentir sobre el origen de sus moretones… Finalmente, el Sujeto 1 se puso en contacto con la policía y admitió que la situación se intensificó de verbal a física, pero fue lo suficientemente grave como para generar moretones”.

Según el informe, el oficial de policía que respondió le dijo al sujeto que sería arrestado. Pero luego la mujer se acercó a la policía y se retractó de los detalles, incluido el origen de los moretones. News4 se comunicó con el oficial que respondió, pero no recibió respuesta.

La ley de DC estipula que los oficiales deben arrestar a alguien si existe una causa probable para creer que cometió un delito intrafamiliar que resultó en lesiones físicas, incluido dolor.

Una segunda versión del informe policial obtenida por News4 un día después del supuesto incidente dice solo que los oficiales respondieron por un disturbio familiar y que no había una causa probable para un arresto.

Cuando News4 se comunicó con la policía de DC para obtener comentarios, proporcionaron una tercera versión del informe el jueves por la noche, que había cambiado una vez más, diciendo que los oficiales respondieron a un informe de una agresión y que la agresión está siendo investigada.

Los múltiples informes son ahora el foco de la investigación interna de la policía de DC. En una declaración, el departamento le dijo a News4: "Una vez que el liderazgo de MPD se dio cuenta de este asunto, hubo una revisión inmediata de nuestra respuesta inicial para garantizar que se siguieran todos los procedimientos. La Oficina de Asuntos Internos de MPD está investigando este asunto actualmente".

Por su parte, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, le dijo a News4 que se está llevando a cabo una investigación interna para "asegurarse de que todos nuestros miembros hicieron lo que se supone que deben hacer, de acuerdo con la política de MPD".

La funcionaria agregó que no podía comentar de inmediato sobre la investigación de Mills o los informes policiales.

Mills es un congresista de dos mandatos. Las biografías en línea muestran que está casado y tiene dos hijos.

Anteriormente, Mills dijo que podría postularse para el escaño del Senado que dejó vacante el Secretario de Estado, Marco Rubio.