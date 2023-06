Jefe Robert Contee se despide de la policía de DC

Las calles alrededor de la sede del Departamento de la Policía Metropolitana estuvieron cerradas el miércoles para darle una despedida especial al Jefe Robert Contee y su familia en su último día como uniformado.

Una ceremonia privada celebró su carrera de 33 años que comenzó cuando se convirtió en cadete a los 17 años.

“La mayoría de nosotros no tuvimos la bendición de saber lo que queríamos hacer con nuestras vidas a los 17 años”, dijo la Alcaldesa Muriel Bowser. “El Jefe Contee sí”.

Pero un antiguo profesor reveló que Contee tenía otras ideas de lo que quería hacer en el sexto grado.

“En la esquina del salón, Robert Contee se paró, y con toda la confianza y certeza que un alumno del sexto grado puede tener, gritó duro y claramente, ‘Voy a ser el alcalde de Washington, DC”, dijo Robert Burrell.

Contee ahora será un subdirector del FBI. Afirmó que una de las razones por la cual aceptó la posición era para tener más tiempo con su familia.

“Te he visto andar por el buen camino en momentos difíciles cuando otros no lo harían”, dijo su esposa, Asure. “Le has dado el ejemplo no solo a esta agencia, sino también a nuestra familia”.

La celebración incluyó un desfile aéreo de helicópteros de la policía y, según la tradición, Contee hizo su última llamada por radio al final de su turno.

Al final, citó al poema “Invictus” de William Ernest Henley.

En inglés dice: “It matters not how straight the gate, how strong with punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul.”

En español traduce: “No importa qué tan estrecha sea la puerta, qué tan fuerte sea el pergamino con el castigo, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma”.