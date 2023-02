Increíble: Joven muere tras ser arrollada dos veces en un mes en el condado Montgomery

Una joven murió luego de ser arrollada por segunda ocasión en un mes en el condado Montgomery, informaron las autoridades.

Ruth Noemí Bermúdez Chavez, de 22 años, estaba cruzando la avenida Georgia cuando fue impactada por el vehículo a eso de las 7:30 p.m. del domingo. Según su familia, la joven fue arrollada en esa misma intersección have varias semanas y se estaba recuperando de sus heridas.

La madre de Bermúdez, Teresa Chávez, admitió que su hija estaba intoxicada la primera vez que fue atropellada y que luchó contra las adicciones desde los 18 años.

“Yo pedí ayuda a muchos policías, a muchos lugares que me ayudaran a ingresarla (pero) nadie me escuchó. El que la golpeó no fue responsable porque ella andaba tomada y no estaba en el cruce, lo dejaron ir. Yo digo (que) no es la irresponsabilidad del peatón, pero también tiene que ser la responsabilidad del que va manejando", opinó.

Según su padrastro, Bermúdez Chávez, que deja una niña de 7 años, frecuentaba esta zona con otras personas con las que consumía alcohol y drogas y precisamente, bajo esos efectos, acostumbraba a pasar la avenida Georgia.

"Ellos saben que esta vía es peligrosa. A quince dias de salir del hospital, le pasó eso de vuelta. Ella estaba fracturada y tenía un chipotle en la cabeza", detalló Erwin Tovar.

Chávez y Tovar colocaron una ofrenda en el lugar donde falleció su hija y aseguraron que en poco tiempo podría ocurrir otra tragedia similar si siguen permitiendo que personas bajo los efectos del alcohol o drogas merodean cerca de la avenida Georgia.

“Yo pienso que deben hacer las autoridades es cerrar toda esta área porque hay demasiados accidentes. No es ahorita que hay accidentes, todo el tiempo hay accidentes en este lado", enfatizó el padrastro de la váctima.

La avenida Georgia está entre el 3% de las vías de Montgomery en las que ocurren el 41% de los incidentes viales, según datos del gobierno local. De 2015 a 2019 en dicha avenida ocurrieron 28 choques entre graves y mortales.

El incidente aún está bajo investigación y el conductor permaneció en el lugar.

Los líderes del condado Montgomery están diseñando en un plan para mejorar la seguridad vial para los peatones que incluye mejoras en las carreteras, en las señales y el alumbrado de esta y otras vías peligrosas. El proyecto tiene que ser aprobado para su implementación.